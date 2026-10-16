Unificación de ayudas estatales: cómo impactará en el bolsillo de las familias el nuevo plan para la infancia

Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Banco de Previsión Social (BPS) se reunieron este viernes con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para conversar los últimos ajustes de la reglamentación de una de las medidas aprobadas en la última Ley de Rendición de Cuentas: la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia.

Con este sistema se busca unificar los cuatro programas de transferencias monetarias que tiene el Estado: los dos tipos de asignaciones familiares, la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y el Bono Crianza. Además, con recursos asignados en la Rendición de Cuentas que superan los US$ 30 millones, se buscará aumentar el monto que reciben actualmente algunos hogares con hijos recién nacidos.

Como quedan aspectos por definir, se aguarda a la reglamentación de la ley, y en ese sentido es que el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, así como la presidenta del BPS, Jimena Pardo, concurrieron a Torre Ejecutiva para dialogar con Orsi. A la salida, dieron una conferencia de prensa.

De cuatro programas dispersos a una ventanilla única: qué implica la unificación

Civila destacó que era un "compromiso del programa de gobierno" unificar el sistema de transferencias orientadas a la infancia y la adolescencia y aseguró que será un "cambio relevante" en el sistema de protección social: "Va a implicar mayor suficiencia, es decir, aumento de prestaciones, y una simplificación para las personas respecto de cómo acceder al sistema".

Pardo, por su parte, explicó que en la primera etapa, que comenzará a aplicarse el 1° de enero, "va a abarcar a los nacidos en el 2025 y 2026, a los que nazcan en el 2027 y a las mujeres embarazadas". Los aumentos en las transferencias serán diferenciados según el tipo de necesidad en cada hogar: para los beneficiarios de menores ingresos habrá un aumento de hasta $ 10.000 pesos, para quienes tengan una vulnerabilidad un poco menor el aumento rondará los $ 6.600 y para "los que tengan una situación relativamente promedio" el incremento será de $ 3.300.

"Los montos se potencian de cero a tres años en más de un 80% en relación a lo que podían cobrar antes, lo cual también cambia porque como antes eran cuatro beneficios dispersos depende la situación de la persona y el hogar", dijo Pardo, y puso un ejemplo: "Una pareja joven que ella está embarazada y tienen un niño de un año, hoy probablemente perciban Asignación Familiar del Plan de Equidad, TUS y Bono Crianza, unos $ 12.500. Con este sistema nuevo, que entrarían porque ella está embarazada y tienen un niño de un año, pasarían a percibir en el entorno de unos $ 20.000".

Jimena Pardo, presidenta del BPS en diálogo con El País. Leonardo Mainé, El País.

Con este nuevo sistema habrá "nuevos beneficiarios" que serán unos 54.000, y Pardo señaló que entre los cuatro programas de transferencias ya existentes se abarca a 460.000 personas.

Así las cosas, durante la rueda de prensa ambos jerarcas fueron consultados acerca de una afirmación que indica que, con estos planes destinados a mejorar la calidad de vida de los niños, cobran dinero adultos que no trabajan.

Pardo reconoció que "hay una lógica social y cultural" que señala a las personas pobres como no trabajadoras, pero recalcó en primer lugar que los beneficios ya existentes "abarcan a 460.000 beneficiarios, son más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, por tanto no son todos pobres, no son de padres que no trabajan".

A su vez, Civila afirmó que "la enorme mayoría de los uruguayos queremos trabajar, la gente trabaja y trabaja mucho; las personas que están en situaciones de mayor pobreza no están allí por no trabajar, esa no es la realidad que predomina en Uruguay".

Gonzalo Civila en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé.

Por otro lado, ambos jerarcas señalaron que otro objetivo de unificar los programas es "mejorar el trámite". "La idea es no solo unificar estos cuatro beneficios que existen hoy sino simplificar el trámite, tener una única puerta de entrada, una única valoración y rápidamente acceder al beneficio", dijo Pardo, quien explicó que se accederá mediante inscripciones en el BPS o en el Mides y que "desde el 1° de noviembre" habrá una "ventanilla única en todo el país".

Las personas no tendrán que hacer "trámites innecesarios". La presidenta del BPS indicó que solo tendrán que hacer un trámite "los nuevos beneficiarios, las personas que se embaracen a los largo de 2027 o quienes a inicios de 2027 todavía no hayan tramitado ningún beneficio por un recién nacido". Mientras tanto, quienes ya estén cobrando por algún programa serán asignados automáticamente al nuevo sistema "siempre que estén dentro del público objetivo".

Contraprestaciones y controles: exigencias en educación y el uso exclusivo de medios electrónicos

Pardo también recalcó que "lo que dice la ley es que solo se va a poder cobrar por un medio electrónico, tarjeta de débito o un emisor de dinero electrónico". Hay todavía un elemento bajo análisis y es qué pasará con quienes cobran algunos de estos programas ya existentes pero no serán beneficiarios de los aumentos por no tener hijos de cero a tres años, aunque sí pasarán al cobro único. "En un plazo determinado, no el 1° de enero sino a lo largo del año que viene, se va a establecer cómo pasan a un medio único que tiene que ser una tarjeta de débito o un medio de pago electrónico. Nosotros les vamos a avisar cómo y cuándo", explicó Pardo.

En tanto, Civila se refirió a las contraprestaciones que se exigirán para entregar el dinero. Dijo que finalmente la multa por no asistir a clases o a los controles médicos será de un porcentaje mayor que lo que indicaba el proyecto original del Poder Ejecutivo, que sufrió modificaciones a raíz de la negociación con Cabildo Abierto para que con sus votos se aprobara la Rendición de Cuentas.

De todas formas mencionó que la sanción no debe ser la única medida para lograr que los niños y adolescentes continúen sus estudios. El ministro dijo que tanto la educación como la salud son derechos de los niños y que por ese motivo existe una "política de revinculación educativa" del gobierno: "Hemos salido un montón de organismos a buscar gurises que no estaban dentro del sistema educativo. Encontramos a esos gurises, los fuimos a buscar y logramos revincular alrededor de la mitad de quienes estaban desvinculados del sistema educativo".

Civila, además, destacó que las políticas de protección social de la infancia y la adolescencia son "parte de una acumulación" que lleva décadas y que, a su entender, en el siglo XXI recibió "cambios importantes en gobiernos del Frente Amplio" y también "en el ultimo gobierno de la coalición con el Bono Crianza".