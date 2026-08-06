Orsi destacó la revinculación educativa de 2.844 niños y adolescentes y comparó con cifra del gobierno de Lacalle Pou

El presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó un mensaje en su cuenta de la red social X tras conocerse que una política del gobierno logró revincular a 2.844 niños y adolescentes con el sistema educativo formal, ya sea con escuelas, liceos o universidades del trabajo (UTU). Además comparó con una cifra del gobierno anterior, liderado por Luis Lacalle Pou.

"En el 2024 de los 6.000 gurises que no estudiaban solo se revincularon 300. A partir del 2025 esto cambió, estamos volviendo a vincular un 42% (2.844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises. Seguimos", escribió el mandatario.

En el 2024 de los 6000 gurises que no estudiaban solo se revincularon 300.

A partir del 2025 esto cambió, estamos volviendo a vincular un 42% (2844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises. Seguimos https://t.co/BhnAjAzI6Z — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 6, 2026

En total, según informó el gobierno, de los 6.812 niños y adolescentes que no asistían a centros educativos, 2.844 retomaron sus estudios en 2026. Esto implica que los restantes 3.968 jóvenes (58%) no regresaron a clase y dejarán de cobrar la asignación familiar desde setiembre.

Un año atrás, el universo de los jóvenes que no estaban inscriptos en ningún centro educativo sumaba 5.382. Tras este mismo trabajo de varios organismos, se pudo revincular a 2.246 (42%) y se les suspendió la asignación familiar a 3.136 (58%), el mismo porcentaje que este año, con diferencias en números absolutos.

Esta estrategia de revinculación educativa, que recibe el nombre "Volvé a tus Sueños", es una política que el gobierno destaca como distinta a la de la administración anterior. Por este motivo, según ha dicho Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en anteriores oportunidades, en 2024 regresaron 300 estudiantes de 5.000 desvinculados.

La ANEP junto a otros organismos públicos son quienes despliegan este programa de revinculación educativa en base a la ley 18.227, que exige a los padres a enviar a los niños y adolescentes para mantener el cobro de la asignación familiar.

Participaron de la revinculación educativa la ANEP, el Banco de Previsión Social (BPS), los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Educación y Cultura (MEC), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), con la colaboración del Ministerio del Interior (MI) y la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

Este miércoles el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que “antes se revinculaba al 5%”, frente al 42% actual.

Gobierno suspende asignaciones familiares por niños que no asisten a clase

Caggiani puntualizó que a quienes no se logró revincular ahora (3.968) representan “menos del 1%” de las 406.000 asignaciones familiares que se pagan por la ley 18.227, en un contexto de debate sobre la condición de acudir a clases para mantener la prestación.

Siete de cada diez jóvenes que no se vincularon al sistema educativo tienen entre 15 a 17 años, dijo el jerarca. El cuidado de otras personas, el desinterés por estudiar y el trabajo son algunas de las razones que detectaron de por qué estos jóvenes quedan fuera del sistema educativo.

“Nadie quiere dejar de ir a clases, salvo algún grupo de adolescentes que plantean desinterés de vincularse. Lo que hay detrás son barreras de acceso, de transporte, de arreglos familiares, de inclusión, y de salud mental”, resaltó Caggiani a El País sobre los motivos de quienes no se inscribieron a un centro, y por ende, perderán la asignación familiar.