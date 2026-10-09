Tras caída de la pobreza, el gobierno espera que aumento de las transferencias en 2027 profundice la baja

Para el gobierno de Yamandú Orsi, en los últimos días se sumaron dos buenas noticias. Por un lado, después de cuatro meses, se solucionó el conflicto en el puerto de Montevideo, que había tenido a mal traer al oficialismo. Por el otro, lo más celebrado por el presidente y por las principales jerarquías del Poder Ejecutivo —entre ellas, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz— estuvo relacionado con el último informe divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la estimación de la pobreza medida por ingresos.

“(Hay) 95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás. Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando. En el último año, la pobreza bajó de 17,7% a 14,8%. Y la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%: una reducción de un tercio. Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho”, escribió en X el presidente, en una publicación que luego fue replicada por dirigentes del Frente Amplio, entre ellos ministros, senadores y diputados.

En diálogo con El País, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, dijo que “estos avances” para el gobierno “son una reafirmación del rumbo”, a partir de decisiones de política pública que se han tomado en esta área.

Por ejemplo, el Bono Crianza —una transferencia dirigida a hogares vulnerables con embarazadas y niños de hasta 4 años— tuvo un aumento del 25% a partir de 2026: pasó de $2.222 a $2.783 mensuales para los hogares que reciben TUS (Tarjeta Uruguay Social) simple. En el caso de los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad socioeconómica, que reciben TUS doble, el incremento fue del 50%: el monto pasó de $2.222 a $3.339.

“Hay un logro del conjunto de la sociedad y del gobierno. Tanto en la reducción de la pobreza como de la indigencia (las personas en situación de calle no son consideradas en el trabajo del INE) inciden decisiones que se han tomado en materia de política social y prestaciones. Ahora vamos a avanzar hacia una asignación única para la infancia y la adolescencia. Es un instrumento que va a contribuir al proceso de reducción de la pobreza en Uruguay”, señaló el ministro —mencionó otras políticas de acompañamiento de la cartera—, al graficar las expectativas del gobierno y de la fuerza política a partir de 2027 y para lo que resta del período.

Civila reafirmó que la “gran prioridad” de la presente administración es “la reducción de la desigualdad y de la pobreza, en particular la infantil”. “Esa seña de identidad está quedando plasmada en distintas políticas públicas y está mostrando resultados. Este es el rumbo del gobierno y está materializado en avances concretos que no son solo estadísticos (resta conocer índice de pobreza multidimensional) , sino que dan cuenta de cambios en la realidad. Se están mejorando las condiciones de vida, en particular, de las personas de mayor vulnerabilidad”, defendió.

La caída de la pobreza se produjo antes de que el gobierno comience a implementar las medidas aprobadas en la última Rendición de Cuentas, que destinó US$ 31 millones adicionales respecto del Presupuesto Quinquenal al fortalecimiento y la unificación de las transferencias monetarias (Asignaciones Familiares Contributivas, Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza) dirigidas a la infancia y la adolescencia

De cara a 2027

Para Matías Brum, economista especializado en el análisis de la pobreza, a diferencia de lo ocurrido en los años posteriores al pico registrado en 2020 —llegó a 23,3%—, cuando la pobreza comenzó a descender de forma más gradual, los últimos datos muestran una mejora más marcada.

“Bajó sustantivamente y está por fuera del margen de error con respecto al mismo semestre de 2025 y también contra años anteriores. Confirma una tendencia que veníamos viendo porque venía cayendo, aunque más levemente”, afirmó.

Sobre las razones, consideró que las variables que mejor explican esta mejora son la suba del salario real y el aumento de las jubilaciones más deprimidas, que tuvieron incrementos superiores al del resto de las pasividades.

“Aunque la pobreza en mayores de 65 años es poca, también juega. Otro factor es que la inflación estuvo por debajo de lo esperado y eso implica un aumento real en los ingresos —considerando a los trabajadores informales—”, apuntó.

Según Brum, más allá de que se trata de un “escalón importante” y de que hay una “profundización” de la mejora —la pobreza cayó casi tres puntos porcentuales—, una vez que comience a implementarse el aumento en las prestaciones en 2027 el indicador “deberá volver a bajar entre uno y tres puntos porcentuales” como consecuencia del shock de transferencias, enfocado particularmente en la primera infancia.

Por su parte, el gerente de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski, afirmó que la mayor reducción de la pobreza —de más de 100.000 personas— se registró en Montevideo y en el litoral del país, así como entre los menores de 13 años. Según consignó el economista, en el primer semestre de 2023 la pobreza se ubicaba en 19,7%; en 2024 descendió a 17,3% y en 2025 volvió a bajar, hasta 16,6%.

Durante el primer semestre de 2026 se redujo la incidencia de la pobreza en personas (14,8%) y se ubicó 3 puntos porcentuales por debajo del mismo semestre de 2025 (17,7%). pic.twitter.com/zhVIYpI8eR — Nicolás Cichevski (@ncichevski) October 7, 2026

En tanto, desde la oposición no hubo mayores menciones al tema, aunque algunas voces reivindicaron que la baja se venía arrastrando desde el anterior gobierno. “Por supuesto que nos parece positivo que la pobreza confirme una tendencia descendente. No es nueva, viene de hace años y empezó con la administración anterior. En 2024 hubo una caída de dos puntos con respecto a 2023 y fue reconocido por le gobierno actual en la Rendición de Cuentas del año pasado”, referenció el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala.

En la misma dirección, se expresó el líder del Partido Independiente Pablo Mieres: “Continua una tendencia que comenzó en 2021, después de la pandemia y se manutuvo durante todo el período de gobierno anterior. De todos modos, tenemos que esperar al dato anual (cerrado) de 2026”.