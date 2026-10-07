"Decidimos poner primero a la gente", dijo Orsi sobre reducción de la pobreza en el primer semestre del año

El presidente de la República Yamandú Orsi destacó este miércoles que la pobreza cayó en el primer semestre del año en Uruguay, luego de mediciones en las que venía estable. Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística ( INE ) , hay menos personas que viven bajo la línea de pobreza respecto al primer semestre de 2025, concretamente 2,9 puntos porcentuales menos. A su vez, frente al promedio del año 2025, la reducción de la pobreza es de 1,8 puntos porcentuales.

"95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás. Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando", expresó el mandatario en su cuenta de X.

"En el último año, la pobreza bajó de 17,7% a 14,8%. Y la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%: una reducción de un tercio. Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho", agregó. En ese sentido, aseguró: "Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas".

95.000 personas menos bajo la línea de pobreza que un año atrás.



Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando.



En el último año, la pobreza bajó de 17,7% a 14,8%. Y la indigencia pasó de 1,8% a 1,2%: una reducción de un tercio.



Es una mejora… — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 7, 2026

Pobreza en Uruguay

La pobreza en Uruguay alcanzaba en el primer semestre de 2026 al 11,6% de los hogares y al 14,8%, frente al 13,9% y al 17,7% respectivamente del primer semestre de 2025. Esos hogares y personas no superan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. En 2025 había entonces 578.665 uruguayos pobres.

El margen de error de la encuesta es de 0,7% para hogares y de 1% para personas, por lo que las diferencias respecto a 2025 (de 2,3 puntos porcentuales y 2,9 puntos respectivamente) son estadísticamente significativas. En la medición anterior, las diferencias entre primer semestre de 2024 y de 2025 estaban dentro del margen de error y por tanto se hablaba de estabilidad del indicador.

La indigencia (aquellos hogares y personas que no alcanzan el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias básicas) está estable. En el primer semestre de 2026 el 1% de los hogares y el 1,2% de las personas era considerada indigente, frente al 1,4% y 1,8% respectivamente del primer semestre de 2025. En este caso, el margen de error es de 0,2% y 0,3% respectivamente por lo que las diferencias no son estadísticamente significativas.

Gente en situacion de calle descansando en el cesped de la Plaza Independencia de Montevideo, pobreza, indigentes, ND 20251104, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

La metodología de la medición de pobreza

El INE informa que los cálculos de la indigencia y la pobreza se realizan en base a la metodología 2017, obtenida a partir de la información que surge de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares realizada entre 2016 y 2017.

El ingreso utilizado para el cálculo de los indicadores, a diferencia del vector de ingresos que se utilizaba en la metodología anterior, no incluye el valor locativo ni las cuotas imputadas por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ni por sanidad militar/policial.

En cuanto a la línea de pobreza, se construye teniendo en cuenta la canasta básica de alimentos, el número de integrantes y la canasta básica no alimentaria (esta última no incluye el valor locativo, pero sí el alquiler para los hogares inquilinos).

Foto: Estefanía Leal

Las líneas de pobreza son cuatro, ya que se diferencian no solo por región (Montevideo e Interior) sino también por la condición de tenencia de la vivienda (inquilinos y no inquilinos). Esto es así ya que la nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos (Línea de Pobreza 2017) establece canastas no alimentarias diferenciadas según estas características.

A junio pasado, una persona con ingresos menores a $ 6.736 en Montevideo y $ 5.775 en el Interior era considerada indigente.

A su vez, en Montevideo una persona inquilina con ingresos por debajo de $ 25.195 y una persona no inquilina con ingresos por debajo de $ 15.572 eran considerados pobres.

En tanto, en el Interior, una persona inquilina con ingresos inferiores a $ 20.257 y una persona no inquilina con ingresos por debajo de $ 13.540 eran considerados pobres.