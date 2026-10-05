Yamandú Orsi sobre las elecciones en Brasil: "Hay resultados que, de repente, sorprenden"

El presidente de la República Yamandú Orsi fue consultado este lunes sobre el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil, que dejó a Flávio Bolsonaro con ventaja sobre Lula Da Silva para la segunda vuelta del domingo 25 de octubre.

En rueda de prensa, Orsi dijo que el resultado del domingo "sorprende". “Por su puesto hay resultados que, de repente, sorprenden, si bien se esperaba, todos te decían que era una elección pareja, se verá la segunda vuelta”.

Consultado sobre su relación con Lula y si el vínculo podría afectar en caso de que gane Bolsonaro, respondió: “La afinidad o los conocimientos que uno tenga con las personas no pueden interferir en lo que son las relaciones entre países". "Mi relación con los países vecinos ha sido la misma con uno o con otro gobierno, veremos cómo avanzamos ahora de acuerdo al resultado que venga, pero no hay que entreverar los tantos”, añadió en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

En relación a la preferencia que expresó el Frente Amplio hacia un triunfo de Lula, el mandatario consideró: “La fuerza política es la fuerza política, el gobierno es el gobierno”.

“Mientras los partidos, o las tendencias de derecha o izquierda o centro lleguen por la vía electoral, tenemos que decir que las reglas de juego se están respetando y eso es positivo, porque a veces el péndulo se mueve, muchas veces se ha movido, entonces cuidar las reglas de juego democrático, cuidar que las instituciones funcionen, eso te da garantías a futuro de que la alternancia es parte de la vida normal de nuestros países”, aseguró el presidente.

Por último, sobre la alternancia en el poder en América Latina, expresó: “Se está dando una insatisfacción permanente, casi todos los gobiernos suben y caen. Lo que la gente está necesitando, los gobiernos no lo están pudiendo resolver, y eso hace que la gente pruebe con unos y otros”.

Flávio Bolsonaro, candidato presidencial en Brasil por el Partido Liberal. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Qué pasará entre Uruguay y Brasil si Flávio Bolsonaro gana el balotaje

El gobierno uruguayo, que lidera Yamandú Orsi, "atiende los resultados electorales democráticos de cada una de las ciudadanías" y no empeorará sus vínculos con Brasil en caso de que el balotaje lo gane Flávio Bolsonaro , favorito ante el presidente Lula da Silva, afirmó este lunes el canciller Mario Lubetkin.

"Para nosotros no hay sorpresa ni deja de haber sorpresa", dijo el ministro de Relaciones Exteriores tras la derrota de Lula en primera vuelta , pese a que lideraba las encuestas previas.

"La lectura para nosotros es lo que dijo Yamandú Orsi cuando fue a la asunción del presidente (José Antonio) Kast en Chile: lo primero que tenemos que hacer es festejar por la democracia. No hay proceso electoral que no se haga con una democracia absolutamente consolidada en la región; esas cosas no estaban escritas antes, esta es otra América Latina. Las cosas fueron bien, no hubo incidentes para nada, hubo un respeto democrático extraordinario", apuntó en entrevista con Informativo Sarandí (AM 690).

Lula, candidato a la reelección en Brasil, habla en Sao Paulo tras conocer los resultados de la primera vuelta. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Lubetkin reconoció que "hay una relación muy bonita entre el presidente Orsi y el presidente Lula". Entre ambos hay "relaciones particularmente cariñosas", específico, y agregó que el Frente Amplio tiene "relaciones históricas con el presidente Lula", pero distinto es el caso del gobierno, que "va a seguir los pasos" que determine el balotaje: "Nosotros tomamos el presidente que la ciudadanía correspondiente elige".

De hecho, afirmó que entre el gobierno de Orsi y el de Lula "hay aspectos que se asemejan y aspectos que se alejan". "Nosotros no hemos seguido, como algunos dicen, los pasos del gobierno brasileño. En algunas cosas hemos estado de acuerdo y en otras en desacuerdo. Somos soberanos e independientes, seguimos nuestra línea de acción", señaló.