Qué pasará entre Uruguay y Brasil si Flávio Bolsonaro gana el balotaje, según explicó el canciller Lubetkin

El gobierno uruguayo, que lidera Yamandú Orsi, "atiende los resultados electorales democráticos de cada una de las ciudadanías" y no empeorará sus vínculos con Brasil en caso de que el balotaje lo gane Flávio Bolsonaro, favorito ante el presidente Lula da Silva, afirmó este lunes el canciller Mario Lubetkin.

"Para nosotros no hay sorpresa ni deja de haber sorpresa", dijo el ministro de Relaciones Exteriores tras la derrota de Lula en primera vuelta, pese a que lideraba las encuestas previas.

"La lectura para nosotros es lo que dijo Yamandú Orsi cuando fue a la asunción del presidente (José Antonio) Kast en Chile: lo primero que tenemos que hacer es festejar por la democracia. No hay proceso electoral que no se haga con una democracia absolutamente consolidada en la región; esas cosas no estaban escritas antes, esta es otra América Latina. Las cosas fueron bien, no hubo incidentes para nada, hubo un respeto democrático extraordinario", apuntó en entrevista con Informativo Sarandí (AM 690).

Lubetkin reconoció que "hay una relación muy bonita entre el presidente Orsi y el presidente Lula". Entre ambos hay "relaciones particularmente cariñosas", específico, y agregó que el Frente Amplio tiene "relaciones históricas con el presidente Lula", pero distinto es el caso del gobierno, que "va a seguir los pasos" que determine el balotaje: "Nosotros tomamos el presidente que la ciudadanía correspondiente elige".

De hecho, afirmó que entre el gobierno de Orsi y el de Lula "hay aspectos que se asemejan y aspectos que se alejan". "Nosotros no hemos seguido, como algunos dicen, los pasos del gobierno brasileño. En algunas cosas hemos estado de acuerdo y en otras en desacuerdo. Somos soberanos e independientes, seguimos nuestra línea de acción", señaló.

Reunion de los presidentes Yamandu Orsi y Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: @LULAOFICIAL

El antecedente diplomático con la Argentina de Javier Milei

Así las cosas, de cara al balotaje del 25 de octubre, para el cual Flávio Bolsonaro parte como favorito ante Lula, el gobierno uruguayo lo afronta como ha "afrontado todo" en el continente. "Hemos dado la bienvenida a cada uno de los presidentes y hemos ido a cada una de las asunciones presidenciales", sentenció.

"¿Donde está dicho que no vamos a trabajar con el gobierno que sea?", dijo y preguntó por un caso similar en Argentina, gobernada por Javier Milei: "¿No se decía que después de las elecciones íbamos a tener un escenario de conflictividad? ¿Cómo hemos afrontado el problema de Paysandú y la empresa de hidrógeno verde, y otros tantos temas, con nuestros amigos argentinos?", preguntó, en referencia a los acuerdos que se alcanzaron para evitar un conflicto internacional y poder instalar la planta, algo que la empresa aún no definió.

"No es teoría, lo hemos demostrado en los hechos. La prioridad número uno para nosotros es generar mejores condiciones de vida para las y los uruguayos, el otro elemento es tener las mejores relaciones con todos los países de la región. Obviamente, si desde el punto de vista político partidario de la fuerza de gobierno puede haber un escenario sinergético mejor, perfecto, pero vamos a trabajar bien con todos. Para nosotros Brasil es un país que lo tenemos que tratar de la mejor forma si no queremos tener efectos negativos sobre la economía uruguaya. Tenemos que mantener las mejores relaciones en primer lugar por el bien de los uruguayos", concluyó Lubetkin.