Brasil eligió un Congreso que podría amnistiar a Jair Bolsonaro y destituir a Alexandre de Moraes

Lula y Flávio Bolsonaro definirán la presidencia de Brasil en un balotaje, pero otra batalla ya quedó resuelta este domingo: las urnas dejaron un Congreso con una mayoría de derecha y favorable a conceder una amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

El Partido Liberal (PL) de Bolsonaro se aseguró 19 de 54 bancas que se pusieron en disputa este domingo en el Senado y se convirtió así en su mayor fuerza, aunque sin alcanzar mayoría sobre un total de 81 senadores.

Para la Cámara de Diputados, el PL también fue el partido más exitoso y salió de la elección con al menos 85 de los 513 asientos asegurados.

El proyecto de ley para amnistiar a Jair Bolsonaro y los presos del 8 de enero

Esa correlación de fuerzas puede ser determinante para aprobar una ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar. La medida podría sacar de prisión domiciliaria a su padre, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

También a cientos de manifestantes condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en enero de 2023, considerado por la Justicia como parte de la misma trama golpista.

Los Bolsonaro ganan primera vuelta presidencial y cuatro escaños en el Congreso

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo mayor del expresidente, obtuvo el 47,06% de los votos, frente a 45,12% del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, con casi el total de las urnas escrutadas.

La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro (44), fue la senadora más votada del Distrito Federal, en Brasilia. Uno de sus hermanos será su suplente. Según observadores, la ex primera dama se proyecta como opción para las presidenciales de 2030.

Carlos Bolsonaro (43), segundo hijo del exmandatario, fue el segundo más votado para el Senado en Santa Catarina. Se quedó así con uno de los dos escaños en juego para ese estado.

El menor de los varones Bolsonaro, Jair Renan (28), fue elegido diputado federal también por Santa Catarina.

Eduardo, el tercer hijo (42), no compitió después de haberse autoexiliado en Estados Unidos en 2025 cuando era diputado.

Por último, un hermano del propio Jair, Renato Bolsonaro (62), se hizo con un asiento como diputado federal por Sao Paulo.

La familia podría tener, en suma, la presidencia, dos senadores y dos diputados, con un Congreso que puede votar una amnistía para Jair Bolsonaro, una promesa de campaña de Flávio.

Por otro lado, en Río de Janeiro, la exesposa de Jair Bolsonaro, Rogéria, quedó como suplente en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, varias apuestas de Lula para la cámara alta fracasaron, como las exministras de Medio Ambiente y Planeamiento Marina Silva y Simone Tebet, que perdieron en el estado de Sao Paulo ante candidatos bolsonaristas.

Votantes de Flávio Bolsonaro levantan un muñeco que muestra al presidente Lula da Silva con ropa de preso. Foto: DOUGLAS SHINEIDR/AFP

La ofensiva del Senado renovado sobre los jueces de la Corte Suprema

Decenas de pedidos para destituir a Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso contra Bolsonaro, esperan trámite en el Senado. Hasta ahora los ha frenado la presidencia de la cámara alta, pero el Senado renovado elegirá a un nuevo jefe en febrero.

Destituir a un juez requiere 54 de los 81 votos. Con alrededor de 50 senadores, la coalición conservadora se acerca a ese umbral.

Flávio Bolsonaro defiende un "impeachment" o juicio político para Moraes.

"Es un poder que nunca se ha utilizado, pero diversos senadores, especialmente de la derecha, han señalado que forma parte de su plataforma política", dijo a la AFP Álvaro Jorge, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas.

El Senado también aprueba o rechaza a los nominados del presidente a la Corte Suprema. Quien gane el balotaje podrá postular a cuatro de sus 11 integrantes.

Lula, candidato a la reelección en Brasil, habla en Sao Paulo tras conocer los resultados de la primera vuelta. Foto: NELSON ALMEIDA/AFP

Resultados en San Pablo y Río de Janeiro: avance de la derecha regional

En Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, el gobernador derechista Tarcísio de Freitas fue reelegido en primera vuelta con 62% de los votos.

Exministro de Bolsonaro y considerado futuro presidenciable, venció por segunda vez consecutiva a Fernando Haddad (36%), exministro de Lula.

El estado de Rio de Janeiro también dio una mala noticia al mandatario. Su candidato a la gobernación Eduardo Paes (42%), un exalcalde de la capital, perdió la primera vuelta ante el candidato bolsonarista Douglas Ruas (49%), quien parte como favorito para el balotaje del 25 de octubre.

AFP