Michelle, Carlos y Jair Renan conquistan urnas y llevan a la familia Bolsonaro a sumar 31 triunfos políticos

Con las victorias de Michelle, Renato, Carlos y Jair Renan este domingo en las elecciones de Brasil, la familia de Jair Bolsonaro alcanzó 31 triunfos electorales desde 1988, cuando el expresidente fue elegido concejal de Río de Janeiro. De ese total, 27 fueron con las urnas electrónicas, inauguradas en 1996, blanco constante de los ataques de la derecha bolsonarista. Desde entonces, Jair ha logrado elegir a sus cuatro hijos, su esposa, su exesposa y ahora, a su hermano.

Jair fue concejal durante dos años y, en 1990, fue elegido diputado federal, cargo que ocupó durante siete mandatos hasta 2018, cuando se convirtió en presidente. En total, cuenta con nueve victorias.

El segundo miembro más exitoso de la familia en las elecciones es Carlos Bolsonaro. Concejal de Río de Janeiro desde el año 2000, con siete mandatos, renunció a su cargo en diciembre de 2025 para postularse a las elecciones de este año por Santa Catarina. Este domingo, fue elegido senador con aproximadamente 2 millones de votos.

Michelle Bolsonaro, senadora debutante, fue la más votada en el Distrito Federal, con 938.000 votos. Otro senador debutante es Renato Bolsonaro (PL), diputado federal electo por São Paulo, con más de 360.000 votos.

Jair Renan, quien inició su carrera política al ser elegido el concejal más votado de Balneário Camboriú en 2024, recibió aproximadamente 130.000 votos para convertirse en diputado federal y estará en Brasilia a partir de la próxima legislatura.

Rogéria Bolsonaro, exesposa de Jair y madre de Flávio, Carlos y Eduardo, intenta ser elegida diputada federal tras varias derrotas en las urnas en los últimos años. Al momento de la publicación de este informe, aún no hay confirmación de una posible victoria. En su momento, fue considerada candidata al Senado por el Partido Laborista (PL) en Río de Janeiro y fue concejala de la capital en 1992 y 1996.

La ex primera dama de Brasil y senadora electa, Michelle Bolsonaro. Foto: AFP

Eduardo Bolsonaro fue diputado federal en tres ocasiones, pero perdió su último mandato tras exiliarse en Estados Unidos. El excongresista se encuentra en un exilio autoimpuesto desde febrero de 2025, cuando abandonó el país para orquestar sanciones contra las autoridades brasileñas.

Jair fue condenado el año pasado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Brasilia debido a problemas de salud recientes.

OGlobo/GDA