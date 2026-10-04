Michelle Bolsonaro fue elegida senadora por el Distrito Federal; ocupará un cargo público electo por primera vez

La ex primera dama de Brasil, Michelle Bolsonaro (PL) fue elegida senadora por el Distrito Federal este domingo y ocupará un cargo electo por primera vez. La confirmación se produjo alrededor de las 18:32, cuando la candidata obtuvo el 28,98% de los votos. El segundo escaño fue para Bia Kicis, también del PL, quien, con el 93,16% de los votos escrutados, obtuvo el 27,4% del total de votos válidos.

A lo largo de la campaña, Michelle afirmó que decidió postularse para un escaño en el órgano legislativo tras recibir una "misión" de su esposo, Jair Bolsonaro (PL), quien cumple una condena de prisión en su país por su participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

Michelle prometió involucrarse en causas "que le tocan el corazón", como los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad, pero también se alineó con las agendas más radicales de la derecha, como la liberación del expresidente y de las personas "agraviadas" condenadas el 8 de enero, y las críticas al magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Considerada un activo estratégico no solo para reforzar la representación del PL en el Senado Federal, con miras a iniciar un proceso de destitución contra magistrados del Tribunal Supremo, sino también para la contienda presidencial, Michelle ofreció un apoyo tímido a la campaña de su hijastro Flávio Bolsonaro (PL). Aliados del senador incluso insinuaron que le molestaba haber sido excluida de la elección de su esposo para la sucesión presidencial. Con frecuencia surgían rumores de fricciones internas en el seno del clan.

En junio, durante el Mundial, Michelle publicó un video en el que acusaba al candidato presidencial del PL de faltarle al respeto y maltratarla. La madrastra afirmó que su hijastro la trató con rudeza por teléfono y le dijo que debía mantenerse al margen de las decisiones del partido porque no entendía de política.

La publicación dividió a los seguidores de Bolsonaro y puso en entredicho la participación de Michelle en la campaña presidencial del PL, especialmente en lo que respecta a la consolidación del capital político entre los evangélicos y la captación del electorado femenino, históricamente reacio a Jair Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: O Globo GDA

El trasfondo de la división pública fue la alianza política entre el Partido Liberal (PL) y el candidato a gobernador de Ceará, Ciro Gomes (PSDB). La ex primera dama declaró estar sorprendida por las publicaciones del senador defendiendo la alianza y afirmó que él y sus hermanos, Carlos y Eduardo Bolsonaro, realizaron ataques coordinados sin antes consultarla.

Citó las críticas de Ciro a Jair Bolsonaro y se opuso a la alianza, abogando en cambio por el apoyo formal a su aliado Eduardo Girão (Novo), quien posteriormente fue anunciado como candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Romeu Zema (Novo).

Además de Girão, Michelle también intentó impulsar a una de sus principales aliadas en el Partido Laborista (PL), Priscila Costa, su adjunta al frente de PL Mulher (PL Mujeres), en la contienda por el Senado. El director general del partido, André Fernandes, se desvinculó de la ex primera dama y mantuvo su respaldo a la candidatura de su padre, Alcides Fernandes.

En los días posteriores a la publicación del video, Michelle renunció a la presidencia del PL Mulher (Partido Liberal de Mujeres) e insinuó que podría retirar su candidatura este año para dedicarse al cuidado de su esposo. Debido al daño causado por el video de su madrastra, los partidarios de Bolsonaro intervinieron para calmar los ánimos, y Flávio Bolsonaro se disculpó antes de invitarla a participar en la campaña. Ella no asistió al lanzamiento de la campaña presidencial ni al evento del 7 de septiembre, pero sí pidió votos para él.

En los últimos meses, Michelle también lanzó el movimiento "Imparables". En una cuenta de Instagram, se dirigió a las votantes con mensajes de empoderamiento y lanzó indirectas a quienes la atacaban con una lluvia de mentiras. Durante la campaña, la ex primera dama también se quejó de que sus desplazamientos se veían restringidos por los vetos de Moraes a nuevas visitas a Bolsonaro, hasta que el magistrado del Tribunal Supremo autorizó al padre de la candidata y a otras tres personas a permanecer con el expresidente en su domicilio durante su ausencia.

Durante la campaña, el apoyo de Michelle se convirtió en un activo valioso en la contienda por los escaños del Senado. En Río de Janeiro, por ejemplo, Marcelo Crivella (Republicanos), Carlos Portinho (PL) y Carlos Jordy (PL) intentaron presentarse como representantes del electorado vinculado a la familia Bolsonaro.

OGlobo/GDA