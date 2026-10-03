Entre "el último baile" y la caravana de motos: en fotos, así fue el día previo a las elecciones de Lula y Flávio Bolsonaro

En octubre los ciudadanos brasileros habilitados para votar deberán asistir a las elecciones de Brasil 2026 . Este domingo 4 de octubre son las elecciones en Brasil. Durante esa jornada, los brasileros empadronados deberán acudir a las urnas para votar a su próximo presidente.

Si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.

Cierre de campaña de Lula da Silva: "El último baile"

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El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este sábado un masivo acto de cierre de campaña en San Pablo, el mayor colegio electoral del país, que el propio Partido de los Trabajadores calificó como "el último baile".

"A última dança", colocó la histórica agrupación política en sus redes sociales para referirse a la manifestación de apoyo al mandatario de 80 años que va tras su cuarto mandato no consecutivo.

La música y el clima festivo comenzaron temprano en la Avenida Paulista, aunque la caravana formal que iniciaba con el descenso hacia una plaza del centro de la ciudad arrancó una hora y media después con la llegada del líder progresista.

El código de vestimenta implícito para acudir era rojo, el color de la agrupación, y se respetó a rajatabla, tanto que un grupo de mujeres se tiñó el cabello en este tono para este sábado.

Miles de personas se acercaron con banderas, cotillón, y hasta bisutería con el rostro de Lula. Otras, optaron por mostrar su adhesión desde los balcones de los edificios residenciales y las terrazas de los locales gastronómicos que caracterizan esa calle.

Lula realizó el recorrido a bordo de un camión de sonido luciendo su clásico sombrero Panamá para protegerse del sol y estirándose constantemente para tocar las manos de los presentes que colmaban el asfalto.

En el vehículo estuvo acompañado por su candidato al gobierno del estado de San Pablo, el exministro de Hacienda Fernando Haddad, y sus candidatas al Senado, la exministra de Ambiente Marina Silva y la exministra de Planificación Simone Tebet.

Durante su discurso, Lula invitó a ir a las urnas "con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía", y del otro lado, "la barbarie y la corrupción".

"Vamos a necesitar de la fuerza de todos. A partir de esta caminata, nadie descansa. Necesitamos conversar con las personas en la calle, en el bar, en la iglesia, en los comercios, para que todo el mundo vaya a votar", expresó con poca voz el mandatario, que en la última semana encabezó uno o dos mítines por día en diversas ciudades del país.

Miles de motos para el cierre de Bolsonaro: la "caravana de la victoria"

1 / 6: Cierre de campaña de Flávio Bolsonaro (Foto: AFP) 2 / 6: Cierre de campaña de Flávio Bolsonaro (Foto: AFP) 3 / 6: Cierre de campaña de Flávio Bolsonaro (Foto: AFP) 4 / 6: Cierre de campaña de Flávio Bolsonaro (Foto: AFP) 5 / 6: Cierre de campaña de Flávio Bolsonaro (Foto: AFP) 6 / 6: Cierre de campaña de Flávio Bolsonaro (Foto: AFP)

Flávio Bolsonaro recorreió unos 20 kilómetros en lo que bautizó como la "Caravana de la victoria". Luego repetirá el evento en Río de Janeiro.

El bolsonarismo realizó una 'motociata', una marcha de miles de motocicletas en el estado de San Pablo, el mayor colegio electoral del país.

Miles de simpatizantes acudieron este sábado a la cita que se desarrolló entre las ciudades paulistas de Santa Bárbara d'Oeste y Americana ataviados con banderas de Brasil, pegatinas en apoyo a su candidato e incluso imágenes del exmandatario Jair Bolsonaro, que cumple 27 años de condena en arresto domiciliario por alentar un golpe de estado en 2023.

El ruido de los motores y bocinas de las motocicletas arropó la llegada de Flávio, así como los miles de asistentes que corearon su nombre cuando salió de una camioneta negra y se acercó a saludar a la multitud.

De esta manera sin realizar ningún discurso, ya que la legislación brasileña no lo permite en la víspera de los comicios, el candidato derechista y principal competidor del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el que disputaría una hipotética segunda vuelta si ninguno de los dos supera el 50 % de los votos, se dio un baño de multitudes.

Con información de EFE y AFP