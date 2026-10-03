Elecciones en Brasil 2026: así cierran sus campañas Lula y Flávio Bolsonaro

El 4 de octubre de 2026 se celebrarán en Brasil las elecciones presidenciales. Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro cierran este sábado sus campañas con caravanas y recorridos en motocicleta junto a miles de simpatizantes, antes de definir en las urnas unas ajustadas elecciones presidenciales.

El presidente de izquierda, que busca el domingo un cuarto periodo en el poder con casi 81 años, tiene previsto culminar el tramo final de su última batalla electoral trepado en el techo de un auto ante una multitud en San Pablo.

La mayor ciudad de Brasil también fue escenario del cierre de campaña del exdirigente sindical hace cuatro años, cuando venció en un áspero balotaje al expresidente de derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio Bolsonaro.

En tanto el legislador de 45 años, que al mejor estilo del exmandatario recorrerá el interior de San Pablo en motocicleta, busca sumarse al avance de gobiernos conservadores en América Latina.

En las encuestas, ninguno de los candidatos alcanza los apoyos suficientes para ser elegido en primera vuelta, por lo que se enfrentarían en un balotaje el 25 de octubre.

"Make Lula president again": las banderas del candidato de izquierda

Lula da Silva en el cierre de campaña previo a las elecciones Foto: AFP

Lula recorrerá una vía cercana a la emblemática Avenida Paulista, donde una multitud vestida de rojo, el color de su Partido de los Trabajadores, lo esperaba con camisetas y gorras con consignas como "Make Lula president again" en inglés o "Brasil es de los brasileños".

"Trump quiere hacer de nuestro Brasil su patio trasero, eso no puede ser de ninguna manera. Por eso esta elección es muy importante", dijo a AFP Adriana Lima, una profesora de educación infantil de 44 años, con prendas rojas y los labios pintados de carmín.

Lula ha agitado la bandera de la soberanía en la campaña y ha acusado al gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil, como las tierras raras.

"Es fundamental que los brasileños sepan que no solo están votando por un candidato a presidente; están votando por quien defiende nuestro país o por quien entrega nuestro país", dijo Tiago Lorureto, un contador de 35 años.

"Caravana de la victoria": el mensaje de Bolsonaro

Flavio Bolsonaro en el cierre de campaña previo a las elecciones Foto: AFP

Flávio Bolsonaro recorrerá unos 20 kilómetros en lo que bautizó como la "Caravana de la victoria". Luego repetirá el evento en Río de Janeiro.

Aunque Trump no ha apoyado directamente a Flávio Bolsonaro, el republicano es aliado de su padre, condenado por golpismo.

"Lo que vivimos hoy no es una democracia. Nosotros, la gente sencilla, no conseguimos tener una vida digna", dijo a la AFP Eliane Boscolo, en un parque de la localidad de Santa Bárbara d'Oeste, donde se formaron filas de motocicletas y vehículos 4x4 a la espera de la llegada del candidato.

"Trump tiene que intervenir. Porque su país, Estados Unidos, es un país que solo crece financieramente, ¿y nosotros aquí cómo nos vamos a quedar?", dijo, con una camiseta estampada con la foto de Flávio Bolsonaro.

Enfrentamiento entre candidatos

Lula y Bolsonaro se lanzaron ataques sin tregua durante la campaña, aunque sin debates cara a cara.

Flávio Bolsonaro busca capitalizar el descontento creciente hacia el gobierno después de cuatro años en los que la derecha reprochó a Lula el aumento del costo de vida y de la inseguridad.

Los focos de la campaña apuntaron principalmente a la corrupción, que salpicó al candidato derechista, investigado por ese delito y por lavado de dinero.

La víspera de la primera vuelta, algunos todavía deben decidir su voto, como Patrícia Catherine de Sousa.

Una mujer preparando las mesas de votación para las elecciones presidenciales en Brasil Foto: AFP

"Ese debate político para mí es perder el tiempo. Pero como ya es mañana, estoy investigando para poder votar bien, para no arrepentirme después", dice esta mujer de 35 años, cuidadora de ancianos, en Río de Janeiro.

Una segunda vuelta, prácticamente segura según los sondeos, dará paso a tres semanas más de campaña en un país profundamente polarizado.

En 2022 la diferencia entre Lula y Jair Bolsonaro fue de apenas 1,8%.

AFP