De Nueva Zelanda a Japón: el mapa del voto exterior en Brasil con amplia ventaja para Lula sobre Bolsonaro
Los brasileños ya han finalizado sus votaciones en varios países. Lula ganó en 17 de ellos, incluidos Australia y China. Flávio Bolsonaro obtuvo la mayoría de los votos en ocho, entre ellos Tailandia y Japón.
Mientras la votación continúa en Brasil este domingo, los brasileños que viven en el extranjero ya han emitido su voto para presidente en varios países debido a la diferencia horaria. Según g1, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, ha ganado en 17 países hasta el momento, incluidos Nueva Zelanda, Australia y China, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), lidera en ocho, entre ellos Tailandia y Japón.
En las capitales con un gran número de votantes brasileños y donde la votación aún no había finalizado, se formaron largas filas. En Portugal, miles de brasileños hicieron largas filas tan pronto como abrieron las urnas , en Lisboa, Faro y Oporto. La votación en el país comenzó a las 8 de la mañana (4 de la mañana, hora de Brasilia), al igual que en París.
En total, 134.797 brasileños tienen derecho a voto en Portugal, el segundo mayor electorado brasileño fuera de Brasil, solo superado por Estados Unidos. En Lisboa, hay 78.833 votantes habilitados, distribuidos en 207 colegios electorales.
El primer país en concluir la votación fue Nueva Zelanda, a la 1:00 a. m. de este domingo (hora de Brasilia) o a las 5:00 p. m. hora local. Los brasileños que participaron en la votación compartieron registros de las filas en los centros de votación. Tras finalizar el período, los centros ya estaban publicando los resultados. Lula obtuvo 234 votos (70,48%), mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo 64 votos (19,28%) en el país.
En Malasia, Lula obtuvo 44 votos (53,66%), y el senador Flávio Bolsonaro consiguió 27 votos (32,93%). En Filipinas, Flávio ganó con 33 votos (53,23%), mientras que Lula obtuvo 26 (41,94%). En Tailandia, el candidato del PL ganó con 51 votos (50%), y el candidato del PT obtuvo 40 (39,22%).
Países en los que ganó Lula:
Australia
- Lula: 4.562 votos (53,98%)
- Flávio Bolsonaro: 2.579 (30,52%)
Arabia Saudita
- Lula: 52 votos (61,90%)
- Flávio Bolsonaro: 22 votos (26,19%)
Singapur
- Lula: 190 votos (54,60%)
- Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)
China
Lula: 367 votos (56,63%)
Flávio Bolsonaro: 203 votos (31,33%)
Chipre
- Lula: 24 votos
- Flávio Bolsonaro: 20 votos
Corea del Sur
- Lula: 123 votos (56,94%)
- Flávio Bolsonaro: 72 (33,33%)
Croacia
- Lula: 29 votos (60,41%)
- Flávio Bolsonaro: 17 (35,42%)
Dinamarca
- Lula: 1166 votos (78,94%)
- Flávio Bolsonaro: 195 (13,20%)
Egipto
- Lula: 46 votos (71,87%)
- Flávio Bolsonaro: 12 (18,75%)
Estonia
- Lula: 142 votos (74,74%)
- Flávio Bolsonaro: 19 votos (10,00%)
Finlandia
- Lula: 475 votos (68,74%)
- Flávio Bolsonaro: 155 votos (22,43%)
Kuwait
- Lula, 54 votos (73,97%)
- Flávio Bolsonaro, 12 votos (16,43%)
Malasia
- Lula: 44 votos (53,66%)
- Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%)
Nueva Zelanda
- Lula: 234 votos (70,48%)
- Flávio: 64 votos (19,28%)
Palestina
- Lula: 1.078 votos (93,09%)
- Flávio Bolsonaro: 46 (3,97%)
Kenia
- Lula: 26 votos (56,52%)
- Flávio Bolsonaro: 17 votos (36,95%)
Rumania
- Lula: 31 votos (50%)
- Flávio Bolsonaro: 22 votos (35,48%)
🇧🇷🇵🇹🗳 — Brasileiros formam filas para votar em Lisboa, Portugal. pic.twitter.com/SrqQ9USD0m— Geopolítica na Veia (@radargeo) October 4, 2026
Países en los que ganó Bolsonaro:
Catar
- Flávio Bolsonaro: 173 votos (48,45%)
- Lula: 147 votos (41,17%)
Emiratos Árabes Unidos
- Flávio Bolsonaro: 659 votos (48,92%)
- Lula: 469 votos (34,82%)
Filipinas
- Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)
- Lula: 26 votos (41,94%)
Grecia
- Flávio Bolsonaro: 230 votos (46,65%)
- Lula: 196 (39,75%)
Israel
- Flávio Bolsonaro: 523 votos
- Lula: 92 votos
Japón
- Flávio Bolsonaro: 24.601 votos (71,59%)
- Lula: 5.222 votos (15,20%)
Tailandia
- Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)
- Lula: 40 votos (39,22%)
Taiwán
- Flávio Bolsonaro: 107 votos (48,86%)
- Lula: 77 votos (35,16%)
Resultado das #Eleições2026 na Nova Zelândia - 1o turno! pic.twitter.com/KxuWDPKto2— Lucas 🇧🇷🇳🇿 (@Lucas1418) October 4, 2026
Información general sobre la votación en el extranjero
- 918.911 votantes
- 1.361 colegios electorales
- 1.407 máquinas de votación electrónica
- 134 países
Para que se pueda instalar un colegio electoral en el extranjero, es necesario que existan al menos 30 votantes con derecho a voto en la localidad.
OGlobo/GDA
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