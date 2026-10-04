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El País Mundo

De Nueva Zelanda a Japón: el mapa del voto exterior en Brasil con amplia ventaja para Lula sobre Bolsonaro

Los brasileños ya han finalizado sus votaciones en varios países. Lula ganó en 17 de ellos, incluidos Australia y China. Flávio Bolsonaro obtuvo la mayoría de los votos en ocho, entre ellos Tailandia y Japón.

El País
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04/10/2026, 16:36
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Un ciudadano brasileño residente en el extranjero muestra una pegatina tras votar para la presidencia de Brasil en un centro de votación de Kissimmee, Florida, EE.UU.
Un ciudadano brasileño residente en el extranjero muestra una pegatina tras votar para la presidencia de Brasil en un centro de votación de Kissimmee, Florida, EE.UU.
Foto: AFP

Mientras la votación continúa en Brasil este domingo, los brasileños que viven en el extranjero ya han emitido su voto para presidente en varios países debido a la diferencia horaria. Según g1, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, ha ganado en 17 países hasta el momento, incluidos Nueva Zelanda, Australia y China, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), lidera en ocho, entre ellos Tailandia y Japón.

En las capitales con un gran número de votantes brasileños y donde la votación aún no había finalizado, se formaron largas filas. En Portugal, miles de brasileños hicieron largas filas tan pronto como abrieron las urnas , en Lisboa, Faro y Oporto. La votación en el país comenzó a las 8 de la mañana (4 de la mañana, hora de Brasilia), al igual que en París.

En total, 134.797 brasileños tienen derecho a voto en Portugal, el segundo mayor electorado brasileño fuera de Brasil, solo superado por Estados Unidos. En Lisboa, hay 78.833 votantes habilitados, distribuidos en 207 colegios electorales.

El primer país en concluir la votación fue Nueva Zelanda, a la 1:00 a. m. de este domingo (hora de Brasilia) o a las 5:00 p. m. hora local. Los brasileños que participaron en la votación compartieron registros de las filas en los centros de votación. Tras finalizar el período, los centros ya estaban publicando los resultados. Lula obtuvo 234 votos (70,48%), mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo 64 votos (19,28%) en el país.

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Una monja entrega sus documentos de identidad a los miembros de la mesa electoral durante las elecciones presidenciales en un centro de votación de Río de Janeiro, Brasil,
Una monja entrega sus documentos de identidad a los miembros de la mesa electoral durante las elecciones presidenciales en un centro de votación de Río de Janeiro, Brasil.
Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

En Malasia, Lula obtuvo 44 votos (53,66%), y el senador Flávio Bolsonaro consiguió 27 votos (32,93%). En Filipinas, Flávio ganó con 33 votos (53,23%), mientras que Lula obtuvo 26 (41,94%). En Tailandia, el candidato del PL ganó con 51 votos (50%), y el candidato del PT obtuvo 40 (39,22%).

Países en los que ganó Lula:

  • Australia

    • Lula: 4.562 votos (53,98%)
    • Flávio Bolsonaro: 2.579 (30,52%)

  • Arabia Saudita

    • Lula: 52 votos (61,90%)
    • Flávio Bolsonaro: 22 votos (26,19%)

  • Singapur

    • Lula: 190 votos (54,60%)
    • Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)

  • China

    Lula: 367 votos (56,63%)
    Flávio Bolsonaro: 203 votos (31,33%)

  • Chipre

    • Lula: 24 votos
    • Flávio Bolsonaro: 20 votos

  • Corea del Sur

    • Lula: 123 votos (56,94%)
    • Flávio Bolsonaro: 72 (33,33%)

  • Croacia

    • Lula: 29 votos (60,41%)
    • Flávio Bolsonaro: 17 (35,42%)

  • Dinamarca

    • Lula: 1166 votos (78,94%)
    • Flávio Bolsonaro: 195 (13,20%)

  • Egipto

    • Lula: 46 votos (71,87%)
    • Flávio Bolsonaro: 12 (18,75%)

  • Estonia

    • Lula: 142 votos (74,74%)
    • Flávio Bolsonaro: 19 votos (10,00%)

  • Finlandia

    • Lula: 475 votos (68,74%)
    • Flávio Bolsonaro: 155 votos (22,43%)

  • Kuwait

    • Lula, 54 votos (73,97%)
    • Flávio Bolsonaro, 12 votos (16,43%)

  • Malasia

    • Lula: 44 votos (53,66%)
    • Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%)

  • Nueva Zelanda

    • Lula: 234 votos (70,48%)
    • Flávio: 64 votos (19,28%)

  • Palestina

    • Lula: 1.078 votos (93,09%)
    • Flávio Bolsonaro: 46 (3,97%)

  • Kenia

    • Lula: 26 votos (56,52%)
    • Flávio Bolsonaro: 17 votos (36,95%)

  • Rumania

    • Lula: 31 votos (50%)
    • Flávio Bolsonaro: 22 votos (35,48%)

Países en los que ganó Bolsonaro:

  • Catar

    • Flávio Bolsonaro: 173 votos (48,45%)
    • Lula: 147 votos (41,17%)

  • Emiratos Árabes Unidos

    • Flávio Bolsonaro: 659 votos (48,92%)
    • Lula: 469 votos (34,82%)

  • Filipinas

    • Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)
    • Lula: 26 votos (41,94%)

  • Grecia

    • Flávio Bolsonaro: 230 votos (46,65%)
    • Lula: 196 (39,75%)

  • Israel

    • Flávio Bolsonaro: 523 votos
    • Lula: 92 votos

  • Japón

    • Flávio Bolsonaro: 24.601 votos (71,59%)
    • Lula: 5.222 votos (15,20%)

  • Tailandia

    • Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)
    • Lula: 40 votos (39,22%)

  • Taiwán

    • Flávio Bolsonaro: 107 votos (48,86%)
    • Lula: 77 votos (35,16%)

Información general sobre la votación en el extranjero

  • 918.911 votantes
  • 1.361 colegios electorales
  • 1.407 máquinas de votación electrónica
  • 134 países

Para que se pueda instalar un colegio electoral en el extranjero, es necesario que existan al menos 30 votantes con derecho a voto en la localidad.

OGlobo/GDA

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