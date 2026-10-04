De Nueva Zelanda a Japón: el mapa del voto exterior en Brasil con amplia ventaja para Lula sobre Bolsonaro

Mientras la votación continúa en Brasil este domingo, los brasileños que viven en el extranjero ya han emitido su voto para presidente en varios países debido a la diferencia horaria. Según g1, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, ha ganado en 17 países hasta el momento, incluidos Nueva Zelanda, Australia y China, mientras que Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), lidera en ocho, entre ellos Tailandia y Japón.

En las capitales con un gran número de votantes brasileños y donde la votación aún no había finalizado, se formaron largas filas. En Portugal, miles de brasileños hicieron largas filas tan pronto como abrieron las urnas , en Lisboa, Faro y Oporto. La votación en el país comenzó a las 8 de la mañana (4 de la mañana, hora de Brasilia), al igual que en París.

En total, 134.797 brasileños tienen derecho a voto en Portugal, el segundo mayor electorado brasileño fuera de Brasil, solo superado por Estados Unidos. En Lisboa, hay 78.833 votantes habilitados, distribuidos en 207 colegios electorales.

El primer país en concluir la votación fue Nueva Zelanda, a la 1:00 a. m. de este domingo (hora de Brasilia) o a las 5:00 p. m. hora local. Los brasileños que participaron en la votación compartieron registros de las filas en los centros de votación. Tras finalizar el período, los centros ya estaban publicando los resultados. Lula obtuvo 234 votos (70,48%), mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo 64 votos (19,28%) en el país.

Una monja entrega sus documentos de identidad a los miembros de la mesa electoral durante las elecciones presidenciales en un centro de votación de Río de Janeiro, Brasil. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

En Malasia, Lula obtuvo 44 votos (53,66%), y el senador Flávio Bolsonaro consiguió 27 votos (32,93%). En Filipinas, Flávio ganó con 33 votos (53,23%), mientras que Lula obtuvo 26 (41,94%). En Tailandia, el candidato del PL ganó con 51 votos (50%), y el candidato del PT obtuvo 40 (39,22%).

Países en los que ganó Lula:

Australia Lula: 4.562 votos (53,98%) Flávio Bolsonaro: 2.579 (30,52%)

Arabia Saudita Lula: 52 votos (61,90%) Flávio Bolsonaro: 22 votos (26,19%)



Singapur Lula: 190 votos (54,60%) Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)



China Lula: 367 votos (56,63%)

Flávio Bolsonaro: 203 votos (31,33%)

Chipre Lula: 24 votos Flávio Bolsonaro: 20 votos



Corea del Sur Lula: 123 votos (56,94%) Flávio Bolsonaro: 72 (33,33%)



Croacia Lula: 29 votos (60,41%) Flávio Bolsonaro: 17 (35,42%)



Dinamarca Lula: 1166 votos (78,94%) Flávio Bolsonaro: 195 (13,20%)



Egipto Lula: 46 votos (71,87%) Flávio Bolsonaro: 12 (18,75%)



Estonia Lula: 142 votos (74,74%) Flávio Bolsonaro: 19 votos (10,00%)



Finlandia Lula: 475 votos (68,74%) Flávio Bolsonaro: 155 votos (22,43%)



Kuwait Lula, 54 votos (73,97%) Flávio Bolsonaro, 12 votos (16,43%)



Malasia Lula: 44 votos (53,66%) Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%)



Nueva Zelanda Lula: 234 votos (70,48%) Flávio: 64 votos (19,28%)



Palestina Lula: 1.078 votos (93,09%) Flávio Bolsonaro: 46 (3,97%)



Kenia Lula: 26 votos (56,52%) Flávio Bolsonaro: 17 votos (36,95%)



Rumania Lula: 31 votos (50%) Flávio Bolsonaro: 22 votos (35,48%)



🇧🇷🇵🇹🗳 — Brasileiros formam filas para votar em Lisboa, Portugal. pic.twitter.com/SrqQ9USD0m — Geopolítica na Veia (@radargeo) October 4, 2026

Países en los que ganó Bolsonaro:

Catar Flávio Bolsonaro: 173 votos (48,45%) Lula: 147 votos (41,17%)



Emiratos Árabes Unidos Flávio Bolsonaro: 659 votos (48,92%) Lula: 469 votos (34,82%)



Filipinas Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%) Lula: 26 votos (41,94%)



Grecia Flávio Bolsonaro: 230 votos (46,65%) Lula: 196 (39,75%)



Israel Flávio Bolsonaro: 523 votos Lula: 92 votos



Japón Flávio Bolsonaro: 24.601 votos (71,59%) Lula: 5.222 votos (15,20%)



Tailandia Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%) Lula: 40 votos (39,22%)



Taiwán Flávio Bolsonaro: 107 votos (48,86%) Lula: 77 votos (35,16%)



Información general sobre la votación en el extranjero

918.911 votantes

1.361 colegios electorales

1.407 máquinas de votación electrónica

134 países

Para que se pueda instalar un colegio electoral en el extranjero, es necesario que existan al menos 30 votantes con derecho a voto en la localidad.

OGlobo/GDA