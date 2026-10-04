Neymar votó en Brasil y lanzó una señal política a favor del candidato opositor Flávio Bolsonaro

El futbolista Neymar Jr. hizo un guiño a favor de Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones de este domingo de Brasil, mediante un gesto en un vídeo de Instagram.

En la publicación del delantero paulista se le ve acudiendo a su colegio electoral para votar mientras muestra el número dos con los dedos, algo que también hace su acompañante mientras lleva una pegatina del candidato a diputado estatal Matheus Coimbra, del Partido Liberal, el mismo que el del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

La animadversión entre Neymar y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es de sobra conocida, ya que en el mes de junio cuando el seleccionador nacional, Carlo Ancelotti, lo convocó para el Mundial de fútbol a pesar de estar lesionado, el gobernante ironizó diciendo que sería el primer futbolista "home office" (en teletrabajo) llamado para la competición.

VIDEO | El futbolista Neymar Jr realiza un gesto de apoyo a Flávio Bolsonaro durante la jornada electoral en Brasil, al posar en un video de Instagram con símbolos del Partido Liberal (PL) y mostrar con sus dedos el número 22, asociado a su campaña política.



📹 Instagram: Neymar… pic.twitter.com/tR5gIhp2pv — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 4, 2026

Como reacción a estas declaraciones Flavio Bolsonaro publicó entonces un vídeo generado con inteligencia artificial en el que vestido de militar, abordaba un avión de la Fuerza Aérea en el que, como piloto, viajaba hasta el lugar en el que Neymar, cabizbajo, se entrenaba en solitario tras haber sido abandonado por sus compañeros.

Neymar Jr. acompañando al plantel de Brasil durante la entrada en calor, a pesar de estar lesionado. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP fotos.

El senador animaba al atacante, protagonista de la mayor transferencia en la historia del fútbol mundial, con 222 millones de euros, y le decía que los hinchas lo esperaban, por lo que, en el mismo avión militar, lo llevó hasta el estadio en donde la Canarinha se preparaba para uno de sus compromisos en el Mundial.

El futbolista del Santos, y exgoleador del Barcelona y del PSG, es considerado cercano a la familia Bolsonaro y, aunque pocas veces se ha manifestado sobre política, en 2022 mostró su apoyo expreso a la reelección de Jair Bolsonaro, finalmente derrotado por Lula.

EFE