"Estaba convencido que iba a ganar las elecciones en primera vuelta": qué dijo Lula tras el resultado electoral

En su primera declaración tras el anuncio de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmó el domingo por la noche que se trataba de un "resultado inesperado" y que esperaba "ganar en la primera vuelta". Con el 45% de los votos, pasará a la segunda vuelta contra el senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Acabamos de celebrar elecciones para la democracia brasileña. Debemos agradecer a los millones de brasileños que acudieron a las urnas para votar por sus representantes, senadores, gobernadores y presidente. El resultado suele ser inesperado; confieso que estaba convencido de que ganaría en la primera vuelta", declaró Lula durante un evento en el Hotel Renaissance, en el barrio Jardins de São Paulo.

Lula subió al escenario del evento a las 9:40 p. m. entre aplausos y cánticos de "olé, olé, olé, olá, Lula, Lula" y "Brasil, urgentemente, Lula para presidente", entonados por los simpatizantes y aliados presentes.

"Me hubiera gustado ganar las elecciones en la primera vuelta. Lo pensé en 1989, en 1994, en 1998, en 2002, lo pensé con Dilma en 2010, con Haddad en 2018, lo pensé en 2022, pero no se dio. Porque a la gente le gusta que compita en la segunda vuelta. Soy bueno en las rondas eliminatorias. A partir de mañana, comenzamos una nueva campaña, una campaña entre solo dos candidatos, donde podremos mostrar la diferencia entre las propuestas que existen para Brasil", continuó Lula.

En el evento, Lula estuvo acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB), la ex presidenta Dilma Rousseff (PT), los ministros Alexandre Padilha (Salud), Márcio Elias Rosa (Desarrollo, Industria y Comercio) y el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante.

Lula también hizo un llamamiento a los 28 millones de personas que no votaron en la primera vuelta

"Vamos a hacer un llamado a la gente para que sepan que, en este momento, votar es necesario para definir el futuro de este país. El lunes, ustedes tendrán el día libre para hablar con la señora Lu, yo tendré el día libre para hablar con la señora Janja, y el martes, los partidarios de Bolsonaro deben prepararse", dijo el presidente.

Lula también enumeró algunos de los planes y propuestas en los que piensa centrarse durante la segunda vuelta contra Flávio Bolsonaro.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil Foto: AFP

"Vamos a convencer al pueblo brasileño de la importancia de continuar con un proyecto tecnológico, desarrollando tierras raras y minerales críticos, el nuevo descubrimiento de petróleo, y veremos cuál es la nueva industria brasileña. Ahora, incluso el bolígrafo adelgazante, nos aseguraremos de que quienes lo necesiten lo obtengan gratis a través del SUS (sistema público de salud brasileño). No vamos a sortear el bolígrafo. Primero, la persona tiene que hacer ejercicio, cuidar su alimentación y, como último recurso, si no hay solución, la trataremos de manera saludable con el Ministro Padilha. Así que, camaradas, la primera fase del Campeonato Brasileño termina, y la segunda fase es para que Lula y Alckmin ganen las elecciones", concluyó.

Ambiente tenso durante el conteo de votos

Durante todo el recuento de votos, el ambiente en el hotel donde se había reunido la campaña de Lula era tenso. Mientras veían la transmisión de GloboNews en el vestíbulo, los miembros del equipo de campaña se mordían las uñas y se miraban con preocupación.

En una habitación cerrada se encontraban el presidente, líderes del partido como el presidente Edinho Silva, Dilma Rousseff, Alckmin, Janja y el cantante Fafá de Belém. En un momento dado, se oyó un grito de preocupación de Fafá, quien dijo: "Te voy a contar algo". En ese instante, la puerta, que estaba entreabierta, se cerró.

Según miembros del Partido de los Trabajadores entrevistados por GLOBO, Lula y sus aliados comenzaron el recuento de votos "a ciegas": era difícil predecir cualquier resultado, ya fuera una derrota, una victoria o si las elecciones irían a una segunda vuelta. Por lo tanto, cualquier resultado sería una sorpresa, según una fuente.

El auge de Flávio en la recta final de la campaña, reflejado en las encuestas de opinión y también en la fuerza histórica que el bolsonarismo suele ganar en las últimas 48 horas antes de las elecciones, fueron señales de preocupación para el partido incluso antes del cierre de las urnas.

El senador derechista y candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flavio Bolsonaro, reacciona tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Brasilia, Brasil. Foto: AFP

Poco antes de las 19:20, con el 64% de los votos escrutados, Lula redujo la diferencia con Flávio, que cayó por debajo del 50% por primera vez. En ese momento, se oyeron aplausos y un suspiro de alivio, pero alguien en el pasillo comentó: «Todavía no ha cambiado la situación».

Alrededor de las 19:45, algunos miembros de la campaña y observadores internacionales (miembros de partidos de izquierda de otros países) entraron al auditorio para esperar el discurso de Lula. Había personas de varios países latinoamericanos, como Uruguay, Argentina y Colombia, y también de países europeos.

Lula siguió el inicio del recuento de votos desde su casa en Alto de Pinheiros, en la Zona Oeste de São Paulo, junto a Alckmin, las candidatas derrotadas al Senado por São Paulo Marina Silva (Rede) y Simone Tebet (PSB), y otros miembros del PT.

O Globo/GDA