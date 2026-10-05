"Es el fin de la era del PT": el discurso de Flávio Bolsonaro después de superar a Lula en primera vuelta

El candidato presidencial del Partido Liberal (PL) de Brasil, Flávio Bolsonaro, afirmó este domingo, tras avanzar a la segunda vuelta por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el resultado demuestra que Brasil quiere “un cambio”.

“Estoy muy contento con el voto de confianza. Son casi 56 millones de brasileños. Me alegra muchísimo ver que Brasil quiere un cambio. Estoy satisfecho con los resultados en todas las regiones”, dijo el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El candidato del PL sostuvo que la victoria en primera vuelta se les escapó por muy poco y afirmó que el resultado marca el “fin de la era del PT”.

"Existe una posibilidad real de que en tres semanas Brasil dé la respuesta de que quiere un gobierno moderno, con menos ministerios, que nombre al menos a cuatro ministros para el Supremo Tribunal Federal (STF) y que no interfiera en las elecciones", agregó el candidato presidencial. "Después de todo lo que hizo el gobierno para intentar ganar las elecciones... Lula está preocupado por el poder. Yo estoy preocupado por Brasil".

Esta es la primera declaración del senador tras la confirmación de la segunda vuelta contra Lula. Con el 99,55% de los votos escrutados, el senador obtuvo el 47,12%, mientras que el actual presidente consiguió el 45,05%.

Previamente, Flávio siguió el recuento de votos con su familia en una casa en Brasilia, en Lago Sul, después de haber votado por la mañana en Río de Janeiro.

Flávio Bolsonaro se pronuncia após passar para o 2º turno à frente de Lula.



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La estrategia para el balotaje

Flávio buscará el apoyo de los competidores que fueron derrotados en la primera primera vuelta, reforzará su presencia en el nordeste y contará con la participación más frecuente del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ya reelegido, en la segunda ronda de la contienda contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro junto a su esposa, Fernanda Bolsonaro. Foto: AFP

El senador espera contar con el apoyo del candidato del PSD, Ronaldo Caiado, del candidato de Novo, Romeu Zema, y ​​del candidato de Avante, Augusto Cury. Lula, por su parte, intenta neutralizar a parte del movimiento y procurará impedir que el PSD le dé el respaldo en bloque.

Este frente de negociaciones entre partidos implica dialogar con aquellos que dudaron en sumarse a la candidatura de Flávio en la primera vuelta, como União Brasil, PP y Republicanos. La coordinación política ya se había puesto en marcha para conversar con líderes del bloque Centrão, entre ellos el senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente del PP, y Antonio Rueda, líder de União Brasil. Estos líderes son cercanos a Flávio, pero permitieron que los miembros de sus partidos formaran alianzas que se ajustaran mejor a los planes estatales.

Otro punto clave de la segunda fase será el nordeste, región donde Flávio enfrenta su principal desventaja frente a Lula. Los miembros de su campaña creen que será necesario intensificar sus actividades en los estados de la región e intentar reducir la ventaja del candidato del Partido de los Trabajadores.

El candidato a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, vota en una escuela de la zona norte de Río de Janeiro, Brasil, durante la primera vuelta de las elecciones. Foto: Antonio Lacerda/EFE

La campaña también pretende analizar el panorama político de São Paulo. Con la elección de Tarcísio en la primera vuelta, Flávio contará con un aliado importante en el gobernador para la contienda presidencial en el colegio electoral más grande del país, a pesar de su menor participación en la primera vuelta. Con la elección estatal ya definida, Tarcísio podrá concentrar sus esfuerzos en la campaña nacional, según cree la campaña.

El otro frente lo constituye el electorado de los candidatos derrotados en la primera vuelta. En las semanas previas a la votación, Flávio insistió en el discurso del "voto estratégico" y pidió a los votantes de los candidatos de centro y derecha que se volcaran a su candidatura para evitar una segunda vuelta. El movimiento se produjo parcialmente, y ahora la campaña reforzará el discurso anti-Lula para atraer al resto de este electorado.

Con información de OGlobo/GDA