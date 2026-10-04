Da Silva celebró el "Bolsonarazo" en Brasil y Ojeda criticó "el casamiento del gobierno uruguayo con Lula"

Los centros de votación cerraron este domingo en Brasil y comenzó el conteo de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro. Según proyecciones de Datafolha, habrá segunda vuelta entre los candidatos y Bolsonaro parece correr con ventaja según los datos primarios, lo que fue celebrado por dirigentes políticos uruguayos.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva compartió en su cuenta de X declaraciones que dio en agosto a La Diaria, donde se declaró "admirador" de Jair Bolsonaro, padre del candidato opositor y que hoy se encuentra preso por el delito de intento de golpe de Estado en Brasil.

"Hoy como ayer, como antes de ayer. La derecha trae progreso y prosperidad. En momentos donde el gobierno optó por el aislamiento ideológico, que cuenten con nosotros para acercar los intereses nacionales al cada día más probable gobierno de Brasil. Bolsonarazo", escribió el senador nacionalista.

Hoy como ayer, como antes de ayer.

La derecha trae progreso y prosperidad.

En momentos donde el gobierno optó por el aislamiento ideológico, que cuenten con nosotros para acercar los intereses nacionales al cada día más probable gobierno de Brasil.

🇧🇷 Bolsonarazo. https://t.co/3WGzZztulU — Sebastian Da Silva (@camboue) October 4, 2026

En otros posteos, Da Silva expresó: "algún día entenderán que el interés nacional está por encima de los amigotes ideológicos". Y en otro posteo, celebró los resultados de Bolsonaro: "Lágrimas de esquerdista".

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, indicó que advirtió "hasta el cansancio" que "el casamiento del gobierno uruguayo con Lula y los presidentes salientes del bloque de izquierda fue un gran error desde el primer día".

Lo advertimos hasta el cansancio, el casamiento del gobierno uruguayo con Lula y los presidentes salientes del bloque de izquierda fue un gran error desde el primer día.

Seguiremos pagando las consecuencias 👇 https://t.co/1Kh1xCCGUM pic.twitter.com/V3wwk4fUq2 — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 4, 2026

Andrés Ojeda con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

El colorado Robert Silva también se expresó en X remarcando los resultados favorables a Bolsonaro cuando se había escrutado el 65% de los votos.

Con el 65 % de los votos escrutados 👇 pic.twitter.com/mLPvVsZbbT — Robert Silva (@RobertSilvaUy) October 4, 2026

Panorama electoral favorable a Bolsonaro

Con el 88,64% de los votos escrutados, este es el panorama de la carrera por la presidencia:

Flávio Bolsonaro - 48,19%

Lula - 43,81%

Augusto Cury - 2,94%

Renan Santos - 2,30%

Ronaldo Caiado - 2,26%

Los candidatos restantes ni siquiera alcanzan el 1%.

Flavio Bolsonaro mantiene ventaja sobre Lula, aunque se redujo de casi diez puntos en el inicio del escrutinio al 3,7% con el conteo en el noreste del país.

Las encuestas previas anticipaban una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, ya que ninguno de los dos principales candidatos alcanzaba el 50% de los votos válidos necesario para ganar en primera vuelta. De confirmarse ese escenario, Lula y Bolsonaro volverán a enfrentarse en las urnas dentro de tres semanas.

Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para votar en estas elecciones, en las que se elige al presidente, a los gobernadores de los 27 estados, a los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y a dos tercios del Senado, además de renovar las asambleas legislativas estatales. Brasil utiliza urnas electrónicas desde 1996, un sistema que permite conocer los resultados pocas horas después del cierre de los centros de votación.