¿Quién gana las elecciones en Brasil? Así miden las últimas encuestas entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Este domingo 4 de octubre los brasileños se encaminan hacia una nueva elección presidencial donde el duelo central se dirimirá entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el opositor Flávio Bolsonaro -del Partido Liberal (PL)-, quienes concentran la mayor parte de la intención de voto de la ciudadanía.

Los relevamientos de las últimas horas ubicaron a ambos candidatos como los que reúnen el mayor número de voluntades y, hasta el momento, Lula saca una leve ventaja, aunque insuficiente para consagrarse en la primera vuelta.

Según la encuesta más reciente realizada por Datafolha, publicada el viernes 2 de octubre, Lula da Silva alcanza un 45% de las preferencias, mientras que Flávio Bolsonaro suma un 40%. Estas cifras se estiman excluyendo los votos en blanco, nulos y los indecisos.

Según el diario Folha de Sao Paulo, una semana atrás, Lula tenía el 43% y su rival el 39%. A la lista de candidatos presidenciales la completan Augusto Cury (Avante), con el 4%, y Ronaldo Caiado (PSD) y Renan Santos (Missão), con el 3% cada uno.

Para el mismo medio, en una potencial segunda vuelta, sobre el total de votos, hay un empate técnico: 48% para el actual mandatario y 45% para el hijo del expresidente brasileño. Este último sondeo fue realizado entre el martes 29 de septiembre y el jueves 1º de octubre, donde se entrevistaron a 2506 electores en 152 municipios, con un margen de error de dos puntos.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva previo a la votación del domingo 4 de octubre Foto: AFP

Qué se vota en Brasil este domingo

La jornada electoral del domingo convoca a los ciudadanos a elegir al presidente y al vicepresidente que comandarán los destinos de Brasil durante los próximos cuatro años. El proceso también contempla la renovación de cargos clave en todo el territorio nacional donde los electores votan gobernadores en 26 estados, la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

En el caso de que ningún candidato obtenga ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.

En cuanto a la modalidad de sufragio, en las elecciones presidenciales brasileñas se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar, y la del votante, en la que se registra numéricamente el voto.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, quienes estarán cara a cara en las elecciones de octubre de 2026 en Brasil. Foto: EFE

En el caso de aquellos ciudadanos brasileños que residen en el exterior, las elecciones fuera de su territorio natal son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

La Nación/GDA