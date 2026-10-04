Hoy elecciones generales en Brasil bajo la mirada mundial: Lula da Silva versus Flávio Bolsonaro en las urnas

El mundo está muy atento a las elecciones generales en Brasil que se llevan a cabo hoy, más allá de que la probabilidad de que haya una segunda vuelta sea muy alta. Ambos candidatos, de posiciones políticas opuestas, quieren hacerse de la presidencia del país, así como sus respectivos partidos aumentar su representación en el Congreso.

La expectativa es grande porque, de ganar Flávio Bolsonaro, se reforzaría la derecha en la región. Por el contrario, de lograrlo el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, daría un contrapeso en ese sentido.

Las encuestas se han “sacado chispas” con sus proyecciones que apuntan a empate técnico en su mayoría.

Hoy están convocados a votar más de 158 millones de brasileños, de los cuales un 17% se declaron indecisos en una encuesta de Quaest, publicada ayer sábado. La más reciente encuesta de esa consultora, muestra a Lula con el 46% de los votos válidos, y el senador Flávio Bolsonaro con el 45%. Para la segunda vuelta, Bolsonaro tendría el 44% de la intención de voto y Lula da Silva el 42%. En tanto, la nueva encuesta de Datafolha, publicada también ayer, da a Lula el 45% de los votos y a Bolsonaro el 42%. El margen de error es de dos puntos porcentuales.

Para la segunda vuelta, según Datafolha, el presidente Lula tendría el 47% de las intenciones de voto frente al 46% de Bolsonaro.

Servicios consulares El PT tilda la decisión de EE.UU. de “injerencia” El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, ve indicios de injerencia en la decisión de los Estados Unidos de suspender el viernes sus servicios consulares en Brasil a dos días de las elecciones, según afirmó en una rueda de prensa. “Es una de las formas con las que (el presidente de EE.UU., Donald) Trump enfrenta a la opinión pública”, dijo el jefe del PT en una rueda de prensa en São Paulo. El dirigente del partido del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró a los medios que esta decisión de EE.UU. es “inédita y no tiene el menor sentido”, por lo que ve indicios de una posible injerencia de Washington en los comicios. EFE

Cierre de campañas

Los candidatos cerraron ayer sus campañas con estas proyecciones ajustadas y multitudinarias caravanas y llamados a ganar en la primera vuelta.

El líder de izquierda recorrió Sao Paulo de sombrero y rodeado por una marea roja -el color de su Partido de los Trabajadores- que paralizó la famosa Avenida Paulista.

Lula, que busca un cuarto mandato con casi 81 años, ondeaba una bandera de Brasil subido en el techo de una camioneta. El mandatario ha hecho de la soberanía el foco principal de su campaña, y ha advertido contra toda interferencia del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho que sigue “muy de cerca” las elecciones.

La mayor ciudad del país también fue escenario del cierre de campaña del exdirigente sindical hace cuatro años, cuando venció en balotaje al expresidente de derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio Bolsonaro.

“Lucharé con todas mis fuerzas por el pueblo brasileño, se enfrentarán la democracia y la soberanía contra la barbarie y la corrupción”, dijo.

“Mañana ganaremos las elecciones en el primer turno”, agregó. Miles acompañaron a Lula en su última batalla electoral. En una pared en la Avenida Paulista fueron pegados tres fotomontajes que muestran a Flávio Bolsonaro junto a Trump. Encima aparecen varios mensajes escritos en rojo como “Make Brazil Quintal Again (Hagamos de Brasil nuestro patio trasero otra vez)”.

Lula ha acusado al gobierno de Trump de querer hacerse con las riquezas de Brasil y el mes pasado en la ONU dijo que el país no es el “patio trasero” de nadie.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, legislador de 45 años, que al mejor estilo de su padre recorrió el interior de Sao Paulo en un desfile de centenares de motos, busca sumarse al avance de gobiernos conservadores en América Latina.

“¡Vamos, Brasil quiere un cambio! No votes en cuotas dos veces. Hazlo de una sola vez este domingo”, dijo el legislador en alusión a una segunda vuelta electoral, en un video publicado por el gobernador del estado, Tarcísio de Freitas.

Flávio Bolsonaro lideró la “Caravana de la victoria” desde un camión, vestido con una camiseta amarilla de la selección de fútbol con la frase “Mi partido es Brasil”.

Aunque Trump no lo ha apoyado directamente, el republicano es aliado de su padre, condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Lula y el primogénito de su enemigo acérrimo se lanzaron ataques sin tregua durante la campaña, aunque sin debates cara a cara, que estaban previstos para televisión abierta y naufragaron a último momento.

Flávio Bolsonaro busca capitalizar el descontento hacia el gobierno después de cuatro años en los que la derecha reprochó a Lula el aumento del costo de vida y la inseguridad.

También recordó en cada mitin la condena por corrupción por la que Lula fue encarcelado en 2018 antes de que su causa fuera anulada por motivos de forma.

La corrupción salpicó igualmente al candidato derechista en la campaña, al ser investigado por ese delito y por lavado de dinero en el financiamiento de un filme sobre su padre.

Una segunda vuelta, prácticamente segura según los sondeos, dará paso a tres semanas más de campaña en un país profundamente polarizado.

Fenómeno Los evangélicos ganan más espacios políticos El crecimiento de los evangélicos ha dejado de ser un fenómeno religioso para convertirse en una fuerza política con capacidad de movilizar votos y ganar espacio en los Gobiernos latinoamericanos, con Brasil como uno de los casos más visibles. De Centroamérica a Colombia y Argentina, el avance de estas comunidades se ha traducido en candidaturas, bancadas parlamentarias, alianzas con Gobiernos y presión sobre asuntos como la familia, el aborto o la educación, mientras hoy domingo las elecciones presidenciales brasileñas vuelven a poner el foco electoral en los evangélicos. Brasil es uno de los casos más visibles. Los evangélicos pasaron de representar el 15 % de la población en 2000 al 27 % en el censo de 2022, mientras una estimación de Mar Asset Management eleva al 35 % el porcentaje de votantes evangélicos para 2026 en ese país. Su peso electoral se refleja en el 62 % de intención de voto que el senador derechista Flávio Bolsonaro obtiene entre este grupo frente al 29 % del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según el último sondeo de Datafolha. En el Congreso, 210 diputados, el 40 % de la Cámara Baja, forman parte de la bancada evangélica, que defiende posiciones conservadoras, entre ellas la oposición al aborto.

Argentina inició hace algunos años una reconfiguración de su mapa religioso, marcada por el retroceso de la histórica hegemonía católica y el crecimiento de los evangélicos, que reson el 17,4 % de la población, unas 8 millones de personas, según un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Dos senadores y siete diputados profesan esta religión, la mayoría de La Libertad Avanza, pero no existe una coordinación formal entre las iglesias y el Gobierno de Milei. EFE

Desde España

Muchos brasileños en el exterior están viviendo en España y desde allí ejercerán su derecho al voto.

De hecho, más de 40.000 brasileños residentes en España podrán ejercer su derecho al voto en Madrid y Barcelona para elegir quién ocupará la Presidencia de Brasil durante los próximos cuatro años.

Para las votaciones en el exterior de las elecciones presidenciales de hoy, Brasil enviará aproximadamente 1.400 urnas electrónicas a 134 países y se habilitarán puntos de votación en 186 ciudades, según los datos facilitados por la embajada de España en España.

Europa es el continente con mayor número de brasileños en edad de votar -un total de 413.960 de los 918.876 que residen en el extranjero.

En España las ciudades de votación son Madrid y Barcelona, con un total de 40.817 de brasileños habilitados, de acuerdo con los datos de la embajada.

El mundo está viendo con atención las elecciones porque se enfrentan dos modelos distintos para conducir la mayor economía de América Latina: la visión social del presidente Lula y el neoliberalismo de Flávio Bolsonaro, justo en un momento en que está creciendo la derecha en Europa.

Además, el acuerdo Unión Europea-Mercosur ya firmado hace que los países del bloque europeo sopesen de cerca la evolución de la región sudamericana y los posibles impactos. Estados Unidos lo hace también con visión estratégica.

Estatales y el Congreso Hay otras votaciones en Brasil No es solo Lula o Flávio Bolsonaro. Hoy domingo, los brasileños depositarán seis votos entre la presidencia, autoridades estatales y un Congreso que cobra importancia en esta elección porque puede definir el destino del exmandatario Jair Bolsonaro, preso por golpismo. Más de 158 millones de electores están convocados para elegir casi 1.800 cargos. La reñida carrera entre el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el hijo del exmandatario derechista, Flávio Bolsonaro, acapara la atención. Pero la renovación de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado, ambos de mayoría conservadora al día de hoy, será clave para el futuro presidente. El voto del Congreso es necesario para una amnistía que defiende Flávio Bolsonaro para su padre, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado contra Lula en 2022. Michelle y Carlos Bolsonaro, esposa e hijo del exmandatario, aspiran a dos de los 54 escaños en juego en el senado. Jair Renan Bolsonaro, de 28 años y el menor de los hijos varones del exmandatario, aspira a un escaño en la cámara baja, que dejó su medio hermano Eduardo al autoexiliarse en Estados Unidos en 2025. Además, hay decenas de pedidos para destituir a Alexandre de Moraes, el juez que condujo el proceso contra Jair Bolsonaro, esperan trámite en el Senado. Hasta ahora los ha frenado la presidencia de la cámara alta, en manos del “centrão”, un bloque conservador informal. Pero el nuevo Senado elegirá a su jefe en febrero. Destituir a un juez requiere 54 de los 81 votos de los senadores. Flávio Bolsonaro defiende un “impeachment” o juicio político para Moraes. “Es un poder que nunca se ha utilizado, pero diversos senadores, especialmente de la derecha, han señalado que forma parte de su plataforma política”, dijo Alvaro Jorge, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas. El Senado también aprueba o rechaza a los nominados del presidente a la corte suprema. Quien gane las presidenciales podrá postular a cuatro de sus 11 integrantes.

En la Cámara de Diputados se disputan los 513 asientos. Cerca del 80% de los diputados busca la reelección en el hemiciclo, donde hoy el bolsonarismo tiene la mayor bancada, sin ser mayoría. Hoy también se celebra la primera vuelta de las elecciones para gobernador en los 26 estados y el Distrito Federal. En Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, con 44 millones de habitantes, el gobernador Tarcísio de Freitas es favorito para vencer por segunda vez consecutiva a Fernando Haddad, exministro de Lula. AFP

Con información de EFE, AFP y O’Globo