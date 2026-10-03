MPP dice que relección de Lula es la forma de “frenar la intervención directa de Estados Unidos en la región”

La Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP), sector ampliamente mayoritario del Frente Amplio, emitió una declaración este sábado en respaldo al gobierno de Yamandú Orsi.

En el comunicado, se destaca que en el último año y medio el país registró nivel de exportaciones “récord”, una inflación que continúa bajando y que se crearon 40.000 puestos de trabajo en los 16 meses desde que hubo cambio en la administración. Además, se marcó el aumento del salario real, así como de las jubilaciones y pensiones, acompañado por “una menor informalidad” en el mercado de trabajo.

“A nivel internacional, las elecciones a desarrollarse en Brasil son determinantes para América del Sur. No es un proceso electoral más; es el más relevante desde el punto de vista geopolítico para nuestros países. La reelección del presidente Lula frenaría la intervención directa de Estados Unidos en la región. Lula lo ha dicho sin ambigüedades: ‘Brasil no cabe en el patio trasero de nadie’”, añadieron con respecto a lo que ocurrirá en el país norteño este domingo.

En otro orden, la agrupación señaló como un hito para los frenteamplistas el Congreso que se celebrará entre el 16 y el 18 de octubre y que llevará el nombre de José “Pepe” Mujica, fundador y líder histórico del MPP.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y el republicanismo en la gestión de la cosa pública. Apoyamos las iniciativas para mejorar el financiamiento de los partidos, fortalecer los organismos de control y aumentar la transparencia política. La defensa del gobierno se construye en la calle y con la gente. Por eso iniciamos una etapa de movilización permanente con tres objetivos: fortalecer y ampliar nuestro Frente Amplio, defender este gobierno y desarrollar propuestas que profundicen los cambios en el país”, finaliza la declaración.