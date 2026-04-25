Plenario Nacional del MPP: el gobierno de Orsi inaugura una "etapa de reconstrucción de la dignidad nacional"

El Movimiento de Participación Popular (MPP) celebró este sábado en la Huella de Seregni su primer Plenario Nacional desde que el Frente Amplio volvió al gobierno, y el primero también desde la muerte de su líder histórico, el expresidente José Mujica, fallecido en mayo pasado. La reunión de más de 200 delegados y dirigentes de todo el país analizó el gobierno de Yamandú Orsi, en medio de una caída de la aprobación en varias encuestas.

“Frente a un contexto internacional de incertidumbre y tensiones geopolíticas, en el que Estados Unidos retoma políticas de dominación sobre el continente, reafirmamos nuestra defensa de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la paz mundial”, comenzó marcando el MPP en una declaración posterior al plenario, a la que accedió El País.

“El triunfo de Yamandú Orsi inaugura un nuevo tiempo político: una etapa de reconstrucción de la dignidad nacional que nos exige cuidar lo conquistado, impulsar los cambios necesarios y sembrar las ideas del futuro”, agregó el comunicado.

El senador Daniel Caggiani, en tanto, dijo en rueda de prensa que “el gobierno anda bien”, pese a atravesar “restricciones” fiscales y del contexto internacional por la guerra en Oriente Medio. Frente a las “expectativas”, planteó que hay un “desafío”, del MPP y el Frente Amplio, de “dialogar con la sociedad, explicar cuáles han sido los avances, sobre todo cuál es el rumbo, y al mismo tiempo ir pensando los desafíos de futuro”.

“Estamos muy conformes con los pasos que viene dando el gobierno”, aunque “no alcanza esto, tenemos que seguir mejorando la seguridad, el costo de vida, la gente tiene que poder llegar mejor a fin de mes y eso es un desvelo para este gobierno”, agregó la senadora frenteamplista Bettiana Díaz, también n rueda de prensa.

Los militantes del MPP también marcaron en su declaración que “valoran” el primer año de gobierno de Orsi, ponderando el “crecimiento económico”, los “26.000 nuevos puestos de trabajo”, así como el “incremento del salario real”, la “nueva política de agua”, las “becas y comedores en liceos y UTU”, el “Plan Más Barrio”, y la “reactivación de la compra de tierras para productores rurales”.

"Reafirmamos al Frente Amplio como herramienta estratégica de la izquierda uruguaya, por eso trabajaremos por un gran Congreso Pepe Mujica y llamamos a construir una izquierda con horizonte, capaz de convocar mayorías sociales y políticas para alcanzar los sueños de nuestro pueblo", añadió el movimiento.

“En un mundo que no vive una época de cambios sino un cambio de época, asumimos certezas estratégicas: empresas públicas como motor del desarrollo, democratización del conocimiento, defensa de los recursos estratégicos, protección del mundo del trabajo, salud y vivienda como derechos, seguridad con enfoque de derechos humanos, y ética pública como base de la democracia”, agregó.

El MPP se comprometió a “defender al gobierno, actuar como puente entre las políticas públicas y la ciudadanía, y trabajar territorialmente junto a la gente”. Participaron del plenario figuras del sector como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la exvicepresidenta Lucía Topolansky.