Prohibición de apuestas afectó el resultado de Lula en primera vuelta, concluye la campaña del PT

Los miembros de la campaña de reelección de Luiz Inácio Lula da Silva creen que la prohibición de las apuestas, anunciada por el presidente nueve días antes de las elecciones, tuvo un efecto negativo en el resultado de la primera vuelta de la contienda presidencial de este domingo.

El seguimiento de las redes sociales permitió identificar la actividad de influencers dirigidos a los sectores medios y medio-bajos que instaban al "voto útil" a favor de Flávio Bolsonaro (PL) para contrarrestar la prohibición del juego.

También existe preocupación de que el problema empeore después de este martes, cuando la medida provisional exija el cierre de los sitios web. Por ahora, quienes tengan fondos en las plataformas pueden seguir jugando.

La decisión de prohibir completamente las apuestas dividió a la campaña de Lula. Solo el ministro Sidônio Palmeira, de la Secretaría de Comunicación Social (Secom), y la primera dama Janja da Silva defendieron la prohibición total de las apuestas en línea.

El titular de la Secom justificó la medida argumentando que requería una acción de alto impacto en la recta final, y la primera dama sostuvo que contaría con un fuerte apoyo de las votantes. Otros miembros del círculo íntimo del presidente calificaron la prohibición de radical y arriesgada, ya que generaba descontento en sectores de la sociedad, como los clubes de fútbol. Aun así, Lula tomó la decisión de prohibir las apuestas en el país.

Candidatos presidenciales Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Foto: AFP

La medida previsional sobre las "bets"

Las apuestas o “bets” son vistas por el gobierno como una de las fuentes del endeudamiento récord de las familias brasileñas. El presidente Lula las ha calificado de “enfermedad”.

Lula firmó el 25 de setiembre una medida provisional que prohíbe la actividad de apuestas en el país, menos de tres años después de que el gobierno sancionara, en diciembre de 2023, la denominada Ley de Apuestas, que regulaba el sector.

Los sitios web permanecerán disponibles para que los usuarios retiren su saldo restante hasta las 23:59 de hoy, 5 de octubre.

El 6 de octubre, los sitios web se bloquearán. Si el retiro no se realiza voluntariamente antes del 5 de octubre, las entidades financieras que operan para las casas de apuestas devolverán los saldos a los apostadores entre el 9 y el 14 de octubre. Además de la medida provisional, el presidente presentará un proyecto de ley al Congreso para criminalizar las apuestas y a sus operadores, con penas de prisión de entre dos y seis años.

La medida debe ser aprobada por el Congreso Nacional en un plazo de 120 días para mantenerse vigente. El proyecto de ley, sin embargo, solo entrará en vigor tras ser evaluado por los parlamentarios.

Las apuestas son señaladas por expertos como una de las causas del endeudamiento familiar en el país, ya que desvían miles de millones de dólares de los presupuestos familiares. Al menos el 82% de las familias brasileñas tienen algún tipo de deuda pendiente o vencida, un nivel récord. El gobierno ya había lanzado un nuevo programa de renegociación de la deuda en mayo (Desenrola Brasil), pero el presidente había estado instando a sus asesores a encontrar soluciones al problema del juego.

Representantes de las principales casas de apuestas del país consideraron la decisión como “la destrucción del sector”, que, según ellos, se verá obligado a operar en la clandestinidad. Los ejecutivos abogaron por mejorar la normativa en lugar de prohibir totalmente las apuestas. Se estima que, incluso con la regulación, el mercado ilegal aún representa entre el 38% y el 44% del total del consumo de apuestas en Brasil.

Neymar y Vinícius en la selección de Brasil. Foto: AFP

Las estrellas Neymar y Vinícius Junior son de los rostros más representativos en la publicidad del negocio. En el país del fútbol, 13 de los 20 clubes de primera división tienen a una casa de apuestas como patrocinante principal. Varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo, han expresado su rechazo a la iniciativa, alegando que los sponsors de las “bets” son vitales para sus finanzas.

Resultados de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) ganó las elecciones de Brasil 2026 con más del 47,05% de los votos. Segundo quedó Lula, con el 45,16%. Debido a que ninguno superó el piso establecido, ambos candidatos deberán medirse en balotaje, el próximo domingo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, sonríe luego de conocer los resultados electorales de la primera vuelta, en los que superó a Lula da Silva. Foto: SERGIO LIMA/AFP

Con información de Sergio Roxo / OGlobo (GDA)