El presidente Yamandú Orsi concurrió a la Huella de Seregni para participar de homenaje a Zelmar Michelini

El Frente Amplio (FA) recibió este lunes en la Huella de Seregni al presidente de la República, Yamandú Orsi, en una actividad organizada por la fuerza política que tenía como objetivo recordar la figura de Zelmar Michelini, asesinado el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires. El mandatario arribó al lugar sobre las 20:00, a media hora de iniciado el encuentro y apenas unos minutos después de que terminara de disertar, vía un mensaje grabado, el historiador Gerardo Caetano.

Antes, había estado presente a pocos metros, en la presentación del libro Fuera de discurso en la Intendencia de Montevideo, publicación para la que Orsi escribió un cuento denominado “Cosas de campaña”.

Previamente habían llegado a la Huella de Seregni el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los ministros Juan Castillo, Sandra Lazo, Fernanda Cardona y Mario Lubetkin. También estuvieron presentes la directora de la Secretaría de Derechos Humanos, Iliana Da Silva; la ex vicepresidenta Lucía Topolansky; y Marcos Carámbula, recientemente designado por el gobierno como embajador de Uruguay en Palestina y referente político del presidente. Orsi lo saludó afectuosamente extendiéndole la mano apenas llegó, segundos después del aplauso de las 200 personas presentes que lo recibieron.

Al hacer uso de la palabra, el presidente del FA, Fernando Pereira, agradeció la presencia de Orsi, Cosse y los demás dirigentes políticos —incluidos algunos diputados y senadores del oficialismo— “en nuestra casa”. Sobre Michelini en particular, Pereira dijo que no podía ser “objetivo” cuando evocaba su figura. “En mi casa Líber Seregni era un líder político, Zelmar era dios”, comenzó.

A lo largo de la disertación del expresidente del Pit-Cnt, pero también de los demás oradores — Caetano, la académica Judith Sutz y Rafael Michelini—, se destacó el legado del batllismo en la izquierda nacional.

“Solemos decir —un día se lo escuché al papa— que los marxistas uruguayos eran los más cristianos del mundo y que los cristianos uruguayos, los más marxistas del mundo. ¿Cuánto nos dio el batllismo a la izquierda? ¿Cuánto le incorporó de pensamiento social progresista? ¿Cuánto de sus valores, cuánto de su institucionalidad? ¿Cuánto de ser opción de gobierno?”, reflexionó y reconoció Pereira.

Además de las anécdotas, como varias de las que contó Michelini —el hijo del homenajeado, que recordó, entre otras, el día en que informó a su madre sobre la muerte de su padre—, también hubo una reivindicación de su figura como dirigente político —primero del Partido Colorado y luego del FA— y de su pensamiento.

A lo largo de las distintas presentaciones también hubo alusiones a los desaparecidos durante la dictadura y a su búsqueda. En particular, se destacó por parte de Michelini un hecho político ocurrido en 2005, luego de la primera victoria electoral del FA a nivel nacional, cuando el expresidente Tabaré Vázquez pronunció su primer discurso como presidente.

“El primer día que asumió, en su discurso frente al Palacio Legislativo, dice ‘vamos a entrar los cuarteles’. Siempre me pregunté porque dijo que íbamos a entrar a los cuarteles. Un día me lo respondí, aunque nunca lo hablé con él. Lo que creo es que si no decía ahí ‘vamos a entrar a los cuarteles’, no íbamos a entrar. Tenía que decir que la decisión estaba tomada y si algún general no estaba de acuerdo que se retirara. Si no lo hacía en la plaza pública, no hubiera sido posible”, interpretó Michelini.

Además de la figura de Zelmar Michelini y el recuerdo de su decisión de abandonar la histórica lista 15 del Partido Colorado para fundar la 99, también se recordó en varios pasajes a Felipe Michelini, fallecido en 2020.