Frente Amplio confirma presencia de Orsi en actividad homenaje a Zelmar Michelini en la Huella de Seregni
En la actividad habrá un panel con el historiador Gerardo Caetano y el dirigente Rafael Michelini, con un cierre a cargo de Fernando Pereira y música de Mario Carrero.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, participará de una actividad organizada por el Frente Amplio que se realizará el próximo lunes en la Huella de Seregni para recordar a Zelmar Michelini.
La presencia del mandatario en la sede central del Frente Amplio fue confirmada mediante una comunicación enviada por la Comisión Nacional de Comunicación y Propaganda, en la que se divulgaron tres actividades próximas de la fuerza política: el sábado se celebrará el Día del Patromonio, el domingo se aguardarán los resultados de las elecciones en Brasil y el lunes habrá una "semblanza a Zelmar Michelini".
En este homenaje habrá un panel confirmado por el historiador Gerardo Caetano, la ingeniera Judith Sutz y el dirigente Rafael Michelini, hijo del fundador del Frente Amplio asesinado en mayo de 1976 en Buenos Aires.
Habrá un cierre a cargo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y música a cargo de Mario Carrero.
"Concurrirá el presidente de la Republica, Yamandú Orsi", afirma el comunicado divulgado por el Frente Amplio.
Zelmar Michelini, quien fuera senador por el Partido Colorado y luego uno de los fundadores del Frente Amplio en 1971, es considerado símbolo de la lucha contra la dictadura cívico-militar. De hecho el día elegido para recordar anualmente a los detenidos desaparecidos es el 20 de mayo, cuando se realiza la Marcha del Silencio, fecha escogida en memoria de los asesinatos durante esa jornada de 1976 de él y el dirigente del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz, además de los tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, todos exiliados en Argentina. Sus cuerpos aparecieron en un auto.
Días atrás la Mesa Política del Frente Amplio había resuelto invitar al mandatario.
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