Frente Amplio invitó a Orsi a la Huella de Seregni para participar de actividad en memoria de Zelmar Michelini

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió invitar al presidente de la República, Yamandú Orsi, a una actividad que se realizará la próxima semana en la Huella de Seregni, donde algunos de los invitados harán una semblanza de Zelmar Michelini, asesinado durante su exilio en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976.

Según indicaron fuentes presentes en la reunión, el encuentro tendrá lugar el próximo lunes, a las 19 horas, en la sede central de la fuerza política y la invitación ya le fue trasladada al primer mandatario. El panel estará integrado por el historiador Gerardo Caetano, la ingeniera y académica Judith Sutz y Rafael Michelini, hijo del exdirigente frenteamplista que anteriormente había pertenecido al Partido Colorado. Habrá música a cargo del cantante Mario Carrero.

En la Mesa, también se trató el caso de la condena del asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, Pablo Leiva, tras una coordinación que hizo el oficialismo entre sus bancadas tanto de la Junta Departamental de Montevideo, como del Parlamento.

Este lunes, el FA reclamó a los blancos una explicación “clara y elocuente”, sobre un caso que ha ido adquiriendo mayor intensidad política y por el que también se ha visto cuestionado el director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini.

Gómez —quien pidió licencia en la Junta Departamental y cuyo caso es analizado por la Comisión de Ética de la colectividad política— pertenece a su sector, la lista 250. Además, Leiva utilizaba para sus maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico un local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini.