El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, habló este lunes sobre los resultados de las elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS) pero evitó comentar la derrota del Pit-Cnt en la dirección de la representación de los trabajadores activos, la gran sorpresa del domingo.

"A mí no me corresponde analizar quién ganó y las razones. Cuando se convoca al elector, es el soberano el que toma las decisiones, luego en cada una de las partes tendrán que ver si están satisfechos o tienen que corregir", apuntó el ministro en una rueda de prensa.

Consultado acerca de si estos resultados favorables a una candidata apoyada por partidos integrantes de la oposición al Frente Amplio pueden tomarse como un pulso de cara a las elecciones nacionales de 2029, Castillo respondió: "No, no tengo ninguna forma de relacionar la elección social del directorio del BPS con las elecciones nacionales, que falta mucho, además".

Castillo, quien otrora tuvo participación en cargos de relevancia en el Pit-Cnt, valoró que "aumentó el porcentaje de votación" en estos comicios con respecto a elecciones anteriores, pese a que "se veía muy frío" el ambiente en la previa.

Acerca de si considera que estas elecciones deben ser obligatorias, el ministro respondió afirmativamente. "En Uruguay tenemos la cultura de que todas las elecciones son obligatorias, y a mí eso me parece bueno", dijo y añadió que no le gusta ver que "en otras partes el mundo se eligen y se cambian gobiernos en elecciones con menos del 50% de participación". "No parece ser esa la cultura de nuestro país", sentenció.

Hojas de votación de las listas 11 y 15 en el marco de las elecciones del BPS. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La victoria de Lorena Roqueta y del grupo "Hay otro camino"

El Pit-Cnt perdió la dirección de la representación de los trabajadores activos en el BPS por primera vez desde 1992. Al principio la central obrera era la única que presentaba listas para este orden, y desde 2006 ganó consecutivamente las elecciones hasta que este domingo la lista 15, del grupo "Hay otro camino", venció con Lorena Roqueta como candidata.

"En esta noche tan especial, la felicidad realmente está en mí", expresó Roqueta, candidata apoyada a nivel político partidario por dirigentes de la Coalición Republicana.

Con el apoyo fundamentalmente de los partidos Nacional y Colorado consiguió 454.917 votos, aún sin contar los observados, de un total de 1.013.052 emitidos en este orden. La diferencia con la lista 11 del Pit-Cnt, que llevaba como candidato a Carlos Clavijo y tenía el apoyo de algunos dirigentes del Frente Amplio, fue de más de 80.000 votos. La lista 11 obtuvo 372.936, los votos en blanco fueron 73.201, los anulados 101.257 y los observados 10.741.

"Esta es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores. Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor. Esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos", expresó Roqueta en un video difundido en redes sociales tras conocer los resultados.

"Espero ser una voz activa y que la gente sienta que tiene una representante que escucha a todos los trabajadores de todo el país", apuntó, y consideró que los 454.917 que la votaron "dijeron basta a lo que es el Pit-Cnt y se animaron a cambiar".

En su perfil de Linkedin, Roqueta indica que es abogada y escribana, ambos títulos obtenidos en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Trabaja actualmente en la Intendencia de Colonia.

En diálogo con Informativo Carve (radio Carve) en la mañana de este lunes, declaró que el objetivo es "estar presente y empezar a darle valor al trabajador".

"Estamos en un Estado que está pensando muchísimo en el asistencialismo y creo que está bien, pero se olvidó del trabajador y el BPS es donde el trabajador puede ir a golpear la puerta y tendría que tener respuestas a tiempo", expresó, y agregó: "La atención tiene que ser humanizada, empática, tiene que entender cada funcionario del BPS que cuando uno va con un problema para el BPS es un número pero para la persona es el problema de su vida".

En los otros órdenes, en la representación de los empresarios ganó Jorge Fernández, también perteneciente a "Hay otro camino". En pasivos, Renaldo Borriero, del mismo grupo, de momento pierde por menos de 2.000 votos contra la lista 1 de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), vinculada al Pit-Cnt, que llevaba como candidata a Estela Ovelar. Sin embargo, en este último caso aún falta contabilizar más de 6.000 votos observados.