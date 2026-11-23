Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se llevaron a cabo este domingo 22 de noviembre de 2026, y los comicios tuvieron más de 81 % de participación de las más de 2,2 millones de personas que estaban habilitadas para votar. Aquellas personas que no votaron deberán justificar su ausencia ante la Corte Electoral para evitar una multa.

¿Cómo justificar el no voto en las elecciones del BPS?

La institución habilitó un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

También se puede hacer el trámite de manera presencial en cualquiera de las oficinas electorales departamentales u oficinas inscriptoras delegadas de la Corte Electoral. La información de esas oficinas se puede encontrar en este enlace.

La autoridad electoral uruguaya agrega que las personas que estaban habilitadas para votar en más de un orden deberán justificar cada uno por separado en cada caso.

Multas por no votar y no justificar la ausencia

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurrieron a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:



Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR .

y deberán abonar una sanción de . En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

El valor de la UR para noviembre es de $ 1.948,97.

Edificio sede del Banco de Previsión Social. Foto: Archivo El País.

Esta misma escala rige para las empresas que omitieron designar un mandatario dentro del plazo reglamentario. Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que ya está operativo en la página web de la Corte Electoral.

Causales válidas para justificar la ausencia en la votación

La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

