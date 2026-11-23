El Pit-Cnt perdió la dirección de la representación de los trabajadores activos en el Banco de Previsión Social (BPS) por primera vez desde 1992. Al principio la central obrera era la única que presentaba listas para este orden, y desde 2006 ganó consecutivamente las elecciones hasta que este domingo la lista 15, del grupo "Hay otro camino", venció con Lorena Roqueta como candidata.

"En esta noche tan especial, la felicidad realmente está en mí", expresó Roqueta, candidata apoyada a nivel político partidario por dirigentes de la Coalición Republicana.

Con el apoyo fundamentalmente de los partidos Nacional y Colorado consiguió 454.917 votos, aún sin contar los observados, de un total de 1.013.052 emitidos. La diferencia con la lista 11 del Pit-Cnt, que llevaba como candidato a Carlos Clavijo y tenía el apoyo de algunos dirigentes del Frente Amplio, fue de más de 80.000 votos.

La lista 11 obtuvo 372.936, los votos en blanco fueron 73.201, los anulados 101.257 y los observados 10.741.

"Esta es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores. Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor. Esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos", expresó Roqueta en un video difundido en redes sociales tras conocer los resultados.

"Espero ser una voz activa y que la gente sienta que tiene una representante que escucha a todos los trabajadores de todo el país", apuntó, y consideró que los 454.917 que la votaron "dijeron basta a lo que es el Pit-Cnt y se animaron a cambiar".

Hojas de votación de las listas 11 y 15 en el marco de las elecciones del BPS. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Cuáles son las propuestas de Lorena Roqueta, electa representante de los trabajadores en BPS

En su perfil de Linkedin, Roqueta indica que es abogada y escribana, ambos títulos obtenidos en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Trabaja actualmente en la Intendencia de Colonia.

En diálogo con Informativo Carve (radio Carve) en la mañana de este lunes, declaró que el objetivo es "estar presente y empezar a darle valor al trabajador".

"Estamos en un Estado que está pensando muchísimo en el asistencialismo y creo que está bien, pero se olvidó del trabajador y el BPS es donde el trabajador puede ir a golpear la puerta y tendría que tener respuestas a tiempo", expresó, y agregó: "La atención tiene que ser humanizada, empática, tiene que entender cada funcionario del BPS que cuando uno va con un problema para el BPS es un número pero para la persona es el problema de su vida".

Lorena Roqueta, representante electa por los trabajadores en BPS. Foto: cedida a El País

Según consta en el sitio web de "Hay otro camino", la primera propuesta de Roqueta es "emprender sin obstáculos: revisar y modernizar las normativas para que emprender y trabajar por cuenta propia no se convierta en un castigo".

También plantea "una gestión flexible en discapacidad", en el sentido de "ampliar y facilitar el acceso a las prestaciones, evitando plazos y exigencias administrativas que perjudiquen a las personas y sus familias".

Otro planteo es "fortalecer la presencia" del BPS en el interior "mediante mesas de trabajo descentralizadas, con respuestas concretas a las necesidades de cada localidad".

Listas 11 y 15, que peleaban por obtener la representación de los trabajadores activos en el BPS en las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2026. Foto: Estefanía Leal

En cuanto a la "transparencia y rendición de cuentas", propone "garantizar información pública, periódica y accesible sobre las decisiones y la gestión del Directorio".

A su vez, dice que desea "mejorar los canales de comunicación para que todos los sectores laborales conozcan sus derechos, prestaciones y obligaciones".

Finalmente, habla de una "representación verdaderamente amplia" en el sentido de "construir una representación abierta, plural y cercana, que escuche y defienda a todos los trabajadores, sin exclusiones".