Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) se celebraron hoy domingo 22 de noviembre de 2026 en todo el Uruguay, y fueron más de dos millones las personas convocadas a sufragar en la jornada. El acto eleccionario determina cómo se conforma el directorio del BPS, con los representantes sociales para trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

El horario de votación dispuesto por la Corte Electoral para las elecciones de BPS 2026 era desde las 8:00 horas hasta las 19:30 horas. Las únicas excepciones para la obligación de votar comprendían a las personas mayores de 75 años y titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad. De lo contrario, toda persona que figuraba como habilitada en el padrón debía concurrir a votar.

Según le confirmó la Corte Electoral a El País, el visualizador de los resultados de las elecciones del BPS se publica a las 19:30 horas, una vez finalizada la jornada de votación. Luego se irán actualizando en la medida que los circuitos vayan transmitiendo sus datos.

Hasta ahora, las cifras vienen mostrando una amplia ventaja para las listas 5, 15 y 25. Según los primeros datos emitidos por la Corte Electoral, a una hora de cerradas las urnas, se escrutaron 462 circuitos (8.1%) de un total de 5.738.

A una hora de cerradas las urnas, las listas 5, 15 y 25 encabezan la elección.

Listas y candidatos para las elecciones del BPS

Los electores tenían la posibilidad de elegir entre diversas listas y candidatos postulados en las elecciones de representantes sociales del directorio de BPS.

Trabajadores activos

Las dos listas disponibles para el padrón de trabajadores activos eran la Lista 15, con Lorena Paola como titular, y la Lista 11, con Carlos Clavijo a la cabeza.

Lista 15 y Lista 11, candidatos para representantes sociales de Activos en las elecciones del BPS. Foto: BPS.

Jubilados y pensionistas

Para la votación en el orden de pasivos, se encontraban: Lista 1 (Estela Ovelar), Lista 2 (María Angela Pereira), y Lista 5 (Renaldo Borriero).

Lista 1, Lista 2 y Lista 5: candidatos para representantes sociales de Pasivos en las elecciones de BPS. Foto: BPS.

Empresas contribuyentes

En tanto, para empresas contribuyentes, las listas eran cuatro: Lista 21 (Graciela Álvarez), Lista 25 (Jorge Fernández), Lista 27 (Bernardo Aldabalde) y Lista 30 (Daniel Añón).

Lista 21, Lista 25, Lista 27 y Lista 30: candidatos para representantes sociales de Empresas Contribuyentes en las elecciones de BPS. Foto: BPS.

¿Qué pasa si no voté?

Para quienes no hayan efectuado el voto y cuenten con un motivo justificado, la institución habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no hayan concurrido a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:



Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR .

y deberán abonar una sanción de . En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

Jornada de votación en en las elecciones del BPS. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Esta misma escala rige para las empresas que omitieron designar un mandatario dentro del plazo reglamentario. Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que estará operativo finalizada la jornada electoral.

La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

