El Banco de Previsión Social (BPS) anunció cuáles serán los beneficiarios que podrán recibir una canasta de fin de año en diciembre 2026 y cuánto cobrarán. La prestación se otorga a través de partida monetaria dirigida a pasivos que reúnen determinadas condiciones.

Este año, la cantidad de jubilados y pensionistas que cobrarán la partida especial de fin de año llega a casi 166.000 personas que cumplen las condiciones y requisitos establecidos por el gobierno. El beneficio se comenzará a pagar a partir de miércoles 2 de diciembre de 2026.

¿De cuánto será la partida por la canasta de fin de año de BPS?

Por concepto de fin de año, el organismo estatal anunció que los jubilados y pensionistas comprendidos recibirán una partida especial de $ 3.293.

En total, el BPS desembolsará un monto de $ 546 millones a las personas que accederán al beneficio.

Banco de Previsión Social (BPS). Estefania Leal/Archivo El Pais

¿Quiénes cobrarán la partida especial?

Según el comunicado publicado este miércoles 18 de noviembre por la entidad pública, este beneficio alcanza a los siguientes pasivos:



Personas jubiladas que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominales.

que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominales. Personas pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez

Beneficiarios de Asistencia a la Vejez (Mides), mayores de 65 años al 30 de setiembre de 2026, que perciben pasividades de hasta $ 21.888 nominal

BPS aclara que, para poder cobrar, es un requisito específico que las personas comprendidas deben vivir en territorio uruguayo y no pueden percibir ningún otro ingreso de origen público o privado.

Respecto a las personas pensionistas, estos beneficiarios deben tener 65 años o más para poder acceder.

No es necesario realizar ningún trámite para percibir el monto correspondiente a la canasta de BPS. El pago se hará al mismo tiempo que se abonen las prestaciones del mes de diciembre, correspondientes a noviembre. Será a través de los medios de pago donde cada pasivo cobra su prestación habitualmente.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por último, BPS informó que las personas que reúnan las condiciones necesarias para acceder a un reajuste de la pensión por sobrevivencia o al beneficio de la canasta de fin de año podrán presentar una declaración jurada de sus ingresos personales y familiares, a efectos de solicitar dichas prestaciones. Se puede gestionar a través de este enlace.