Dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado festejaron en la noche de este domingo los resultados de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que tuvieron como principal sorpresa lo acontecido en el sector de los trabajadores activos, cuya representación quedó en manos de la lista 15, "Hay otro camino", que llevaba como candidata a directora a Lorena Roqueta, que venció la lista 11 del Pit-Cnt, que tenía el respaldo de integrantes del Frente Amplio.

El Pit-Cnt tenía la representación de los activos en el BPS con un equipo encabezado por Carlos Clavijo, quien iba por la continuidad en las elecciones de este domingo. Sin embargo, su lista 11 obtuvo 372.936 votos, cifra inferior a los 454.917 que obtuvo la lista de Lorena Roqueta.

"Felicitaciones a Lorena Roqueta por el histórico triunfo en el orden de los trabajadores del BPS, y a Jorge Fernández por su victoria en empresarios. También a Renaldo Borriero por el gran trabajo en pasivos. Hoy los uruguayos dieron un mensaje muy claro: nadie es dueño de la representación de los trabajadores. ¡Felicitaciones a todos los que lo hicieron posible!", escribió Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional.

Felicitaciones a Lorena Roqueta por el histórico triunfo en el orden de los trabajadores del BPS, y a Jorge Fernández por su victoria en empresarios. También a Renaldo Borriero por el gran trabajo en pasivos.



Hoy los uruguayos dieron un mensaje muy claro: nadie es dueño de la… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 23, 2026

Los otros mencionados por Delgado, Jorge Fernández y Renaldo Borriero, también pertenecen a "Hay otro camino" y participaron en el rubro de los empresarios y de los pasivos, respectivamente. El primero ganó, mientras que el segundo perdió por menos de 2.000 votos contra la lista 1 de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), vinculada al Pit-Cnt, que llevaba como candidata a Estela Ovelar.

Javier García, senador blanco, también comentó que "ganó el hastío general que hay" con el Pit-Cnt y "perdió el gobierno político sindical ejercido por el FAPIT".

"Es un golpe muy duro también por creer que es gratis políticamente desconocer la voluntad popular del plebiscito de la seguridad social del 2024. Perdieron el plebiscito y quieren por ley cambiar lo que la gente votó. Aquí está el resultado. El Pit-Cnt dejó de representar a los trabajadores, por decisión de los trabajadores", sentenció.

Ante una derrota histórica, alejados de la realidad, la casta sindical no tiene mejor idea que amenazar en el punto 2 a la representación de los trabajadores que lideró Lorena Roqueta, que los pasó por arriba por 80000 votos de diferencia. Ganó el hastío general que hay con… https://t.co/ZiTPJbMWzZ — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 23, 2026

Pablo Abdala, diputado nacionalista, publicó: "Histórico triunfo. Los trabajadores eligieron a su representante en libertad y según su conciencia. Con la garantía del voto secreto. Sin responder a indicaciones de cúpula sindical ni mandatos corporativos. Felicitaciones Lorena Roqueta".

Listas 11 y 15, que peleaban por obtener la representación de los trabajadores activos en el BPS en las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2026. Foto: Estefanía Leal

Por su parte Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, escribió: "La gente se pudrió del Pit-Cnt y de los manejos del FA sobre el BPS. Lorena Roqueta de la lista 15 gana, en un hecho histórico. Jorge Fernández Pereyro, con su lista 25, gana con luz en las empresas. Renaldo Borreiro de la lista 5, sigue dando la pelea en pasivos. Está demostrado que con trabajo sí se puede cambiar".

Diputado colorado: "Que se vaya acabando la pavada del 1% y la agenda retrógrada del Foro de San Pablo"

Juan Martín Jorge, también diputado colorado, expresó: "Calladitos y trabajando se le ganó al Pit-Cnt. Claro mensaje de a dónde quieren ir los trabajadores y empresarios de este país y no es el camino de la izquierda. Que se vaya acabando la pavada del 1% y la agenda retrógrada del Foro de San Pablo".

A su vez, Pablo Mieres, exministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, también comentó: "Felicitaciones a Lorena Roqueta por su triunfo como representante de los trabajadores en el Directorio del BPS. Un contundente resultado que marca un duro revés para el Pit-Cnt. La paridad del resultado entre los jubilados también va en la misma dirección. Tiempos de cambio y mensajes claros de la ciudadanía".