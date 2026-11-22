El presidente de la República, Yamandú Orsi, votó este domingo en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) y destacó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer las instituciones democráticas.

Llegó minutos después de las 8:00 a la Escuela 110 de Canelones y fue el noveno elector en sufragar en el circuito 14, reportó Teledía (Canal 4).

"El Banco de Previsión Social es una institución fundamental para nuestro país. Está presente en todas las etapas de nuestras vidas", expresó Orsi en su cuenta de Instagram.

"La elección de sus representantes es una expresión de nuestra democracia y de una forma de construir seguridad social con participación y diálogo", añadió. Además, el mandatario indicó que participó con su voto "convencido de la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones que son parte de nuestra identidad como país".

¿Qué pasa si no voy a votar?

Las personas mayores de 75 años o aquellas con discapacidad, no están obligadas a ir a votar.

Para quienes estando obligados no puedan efectuar el voto y cuenten con un motivo justificado, el BPS habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Hojas de votación de las listas 11 y 15 en el marco de las elecciones del BPS. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:

Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 Unidad Reajustable (UR) , esto es $ 1.948,97.

y deberán abonar una sanción de , esto es $ 1.948,97. En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR, esto es $ 3.897,40.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR ($ 11.693,82) para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR ($ 23.387,64) para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR ($ 38.979,40) para aquellas con más de 50 dependientes.