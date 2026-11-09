¿Dónde voto y cuándo son las elecciones del BPS? Fecha de votación y quiénes están habilitados

Las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) son el domingo 22 de noviembre de 2026. La cifra de personas habilitadas para votar en esta instancia es de 2,2 millones, aproximadamente. El voto es obligatorio, y quienes no cumplan con el deber civil en esta fecha y no presenten una justificación válida por la ausencia, recibirán una sanción económica.

Estas elecciones sirven para que la población elija a los tres representantes que integrarán el directorio del organismo estatal por los órdenes de los trabajadores activos, los jubilados y pensionistas, y las empresas contribuyentes. Las listas se pueden encontrar en este enlace.

Están habilitados a votar todos aquellos que aparezcan en el padrón de votación de la Corte Electoral.

¿Dónde voto en las elecciones de BPS?

El BPS y la Corte Electoral publicaron el buscador de padrón para saber dónde vota cada persona en las elecciones que se realizarán el penúltimo domingo de noviembre de 2026.

En el buscador se puede localizar el lugar donde se vota utilizando la credencial, el número de cédula o también con nombre, apellido y fecha de nacimiento. Para acceder al buscador haga clic aquí.

Personas votando en las elecciones de BPS.

Causales para justificar la ausencia y personas exentas

La normativa vigente establece que están exoneradas de la obligación de votar las personas mayores de 75 años de edad y quienes sean titulares de prestaciones por incapacidad, sin importar su edad.

Sin embargo, estas excepciones no benefician a los mandatarios o apoderados designados para representar a las empresas en la elección.

Para el resto de los habilitados que no vayan a votar, la Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:



Enfermedad, invalidez o imposibilidad física comprobada.

Razones de fuerza mayor.

Encontrarse fuera del país el día del acto electoral.

Estar domiciliado en un departamento distinto a aquel donde corresponde votar, un motivo que no resulta válido para los mandatarios empresariales.

Multas a quienes no voten y no justifiquen su ausencia

El voto es obligatorio para todas las personas que figuren en el padrón.

Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Quienes no concurran a votar y no justifiquen su ausencia deberán abonar multas económicas. En el caso de las personas físicas, la multa asciende a una unidad reajustable (UR), equivalente a $ 1.923 pesos uruguayos a la fecha.

Para las empresas contribuyentes, las penalizaciones varían entre 6, 12 y 20 Unidades Reajustables según la cantidad de trabajadores dependientes, aplicándose si la firma no designó un mandatario o si este no se presentó al acto electoral.