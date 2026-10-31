Jubilación a los 60 años: quiénes accederían, cómo se determinaría el monto a cobrar y las restricciones

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, ofreció detalles sobre el funcionamiento del proyecto de ley con el que el gobierno busca permitir a los trabajadores jubilarse de forma anticipada a los 60 años, siempre y cuando tengan 30 años de aportes.

La medida económica surgió de las orientaciones recibidas por el Estado a través del Diálogo Social, y busca crear una nueva causal de jubilación que habilita un "mecanismo general de acceso" para permitir el retiro anticipado a los 60 años o antes de los 65, la edad establecida por la reforma de la seguridad social de 2023.

Oddone afirmó que la causal no tendrá que ver con el nivel de ingreso o el tipo que actividad que se haya realizado, y que retirarse a los 60 años será una opción para todos los trabajadores que así quieran hacerlo.

Este proyecto, según el jerarca, "protege al 30% más vulnerable" y hace que sus condiciones de jubilación "sean iguales o mejores" a las que tenían con la ley de jubilaciones actual. En tanto, los trabajadores de mayores ingresos se podrán jubilar entre los 60 y los 65, pero por una prestación menor, lo que se considera un incentivo para que permanezcan trabajando hasta los 65 años, que seguirá siendo la edad de retiro en Uruguay.

Cálculo de montos a cobrar por retiro anticipado y restricciones que plantea la ley

El monto a percibir no sería igual para todas las personas que decidan jubilarse antes de la edad de 65. El beneficio se determinaría en función de los años de aportes, los ingresos declarados y la edad al momento del retiro. Además, podría contemplar los aportes al BPS, las AFAP y el suplemento solidario, según corresponda.

Fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En la medida, se tienen en cuenta las diferencias en las trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado, las diversas posibilidades de permanecer en el mercado laboral a edades avanzadas y las desigualdades en la expectativa de vida de las personas según su nivel socioeconómico, según el gobierno.

En cuanto a las restricciones que presenta la ley, quienes opten por el retiro anticipado a los 60 años no podrán volver a trabajar y cobrar la jubilación al mismo tiempo, a diferencia de quienes se jubilen a los 65 años bajo el régimen vigente, que sí podrán hacerlo.

Por último, el gobierno asegura que el Banco de Previsión Social (BPS) proyecta que los cambios planteados no presentan un peligro para la sostenibilidad económico financiara del sistema previsional uruguayo.