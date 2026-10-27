Empresarios de Maldonado se muestran a favor de dar empleo a personas que hayan superado la situación de calle

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Intendencia de Maldonado, y empresarios de Maldonado y Punta del Este buscan soluciones en conjunto para emplear a las personas que superen la situación de calle y estén listas para ingresar en el mercado de trabajo.

Con este objetivo, el ministro Gonzalo Civila y el director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, fueron recibidos por la Cámara Empresarial de Maldonado para llevar a cabo una reunión con representantes de las instituciones que integran la Mesa de Enlace Empresarial y Turístico.

Fue un encuentro en el que se intercambiaron propuestas para abordar la situación de personas del departamento que se encuentran en situación de calle, algo que ha preocupado al sector empresarial, en parte, por su impacto en la actividad turística.

"Habitar, convivir y producir"

Las conversaciones se dieron alrededor de un foco centrado en el alojamiento, la aplicación de la normativa vigente y la coordinación interinstitucional para encontrar soluciones, según la Cámara Empresarial de Maldonado.

En ese marco, durante una reunión con el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed), celebrada el 20 de octubre, el ministro Civila presentó el proyecto "Habitar, convivir y producir" como eje central de la estrategia de situación de calle, detalló la Intendencia de Maldonado.

La idea de emplear a las personas se hayan reinsertado en el mercado laboral después de estar en situación de calle es recibida de manera positiva por empresarios de Maldonado y Punta del Este.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, reunido en Maldonado con el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED). Foto: Intendencia de Maldonado.

Desde la Cámara Empresarial de Maldonado le expresaron a El País que, una vez que las personas adquieran hábitos de trabajo y pasen por los distintos programas públicos de trabajo, y el Mides acredite su capacidad laboral, no hay ningún impedimento para que el sector privado los contrate y les genere oportunidades de empleo. No obstante, no hay ningún compromiso con fechas de contratación estipuladas.

En la reunión con el Cecoed, Civila destacó la coordinación entre las instituciones llevada a cabo en Maldonado, tanto con la intendencia como con los demás organismos, para encontrar soluciones concretas.