Uruguay será local en el Campus de Maldonado ante República Dominicana por el segundo amistoso de la fecha FIFA

La selección de Uruguay recibirá a República Dominicana el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel por el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre, que será la última del año.

Luego de visitar a la selección argentina el viernes 13, los dirigidos por Diego Forlán serán locales en el Campus de Maldonado.

Está previsto que en los próximos días la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informe la hora en la que se jugará el partido y toda la operativa de venta de entradas.

La decisión la tomaron después de analizar varias alternativas y considerando que el Estadio Centenario no estará disponible durante esas fechas por los preparativos para la final de la Copa Libertadores que disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras el 28 de noviembre.

El estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

El estadio Gran Parque Central y el Estadio Campeón del Siglo también estuvieron en consideración, aunque finalmente optaron por fijar el amistoso en el interior del país. El último antecedente ante República Dominicana se remonta a octubre del 2025 cuando la Celeste que por entonces lideraba Marcelo Bielsa se impuso 1-0 en Malasia con gol de Ignacio Laquintana.

Después de las dos victorias y una derrota en el marco de la gira amistosa por Asia , en la que Cachavacha se estrenó como DT de la mayor con derrota 3-1 contra Japón, pero luego se repuso con dos triunfos consecutivos: 4-1 ante Corea del Sur y 6-1 frente a India, habrá una nueva edición del clásico del Río de la Plata para que luego los futbolistas regresen al país y completen la ventana internacional de noviembre.

El plazo de Diego Forlán y AUF para presentar la lista de futbolistas reservados para estos encuentros vencerá este viernes 23 de octubre. Como ya informó la selección, esta lista se hará pública y los convocados se conocerán más cerca del inicio de la fecha FIFA.

En su primera lista Cachavacha reservó a 46 jugadores, de los cuales 26 viajaron a la gira por Asia.

La lista de reservados de Diego Forlán para la última fecha FIFA del año

Arqueros: Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Thiago Cardozo (Belgrano), Sebastián Jaume (Albion) y Santiago Mele (Independiente).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al Qadisyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Kevin Amaro (Genk), Seba Cáceres (Celta), Ronald Araujo (Liverpool), Santiago Bueno (América), Josema Giménez (La Coruña), Federico Pereira (Toluca), Mathías Olivera (Napoli), Juan Rodríguez (Cagliari), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú), Alexander Barboza y Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Salt Lake), Lucas Olaza (Krasnodar).

Volantes: Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolás Fonseca (Coritiba), Emi Martínez (Palmeiras), Nico De la Cruz (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting), De Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Diego Rossi (Monterrey), Maxi Araújo (Sporting), Brian Rodríguez (América).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Bruno Damiani (Philadelphia), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Rodrigo Aguirre (Tigres), Álvaro Rodríguez (Bournemouth), Federico Viñas (Toluca) y Darwin Núñez (Diriyah Club).