Bruno Damiani se emocionó al hablar de su reserva para Uruguay: el abrazo con su padre y su mensaje a Forlán

La lista de futbolistas reservados por Diego Forlán para la selección uruguaya tuvo varios nombres destacados, pero uno de los que más llamó la atención fue el de Bruno Damiani. El delantero de 24 años, que atraviesa un gran presente en la Major League Soccer (MLS), recibió por primera vez una reserva para la selección mayor y no pudo ocultar su emoción al hablar de lo que significa este reconocimiento.

En una entrevista con el programa La Quinta Tribuna (AUF TV), el atacante contó cómo se enteró de la noticia y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la charla al recordar el esfuerzo que realizó junto a su familia para llegar hasta este presente.

"Me llegó recién la noticia. Es un orgullo enorme. Me llegó a través de mi padre, justo lo tengo acá, así que es un momento muy emotivo", expresó Damiani, quien recibió la comunicación apenas unas horas antes de participar en el programa.

"Me enteré hace menos de dos horas y acabo de llegar a mi casa recién. Fue un abrazo con mi padre y atenderlos a ustedes", agregó el delantero, que reconoció que atravesaba un buen momento futbolístico, aunque no esperaba necesariamente aparecer entre los elegidos.

El atacante también destacó el significado que tiene este paso en su carrera: "No es fácil nunca llegar a Primera, en ningún club. No es fácil pasar todos los filtros y este es otro paso más para mi carrera, del que estoy súper orgulloso y con muchas ganas de encarar el desafío".

La emoción de Damiani al recordar a su familia

Uno de los momentos más especiales de la entrevista se produjo cuando le preguntaron qué le diría al niño que soñaba con convertirse en futbolista profesional.

"Yo creo que es más que nada ser agradecido. Hay mucha gente que se merece oportunidades y no las tiene. Yo sé que me merezco buenas cosas porque tengo una familia hermosa y me he esforzado mucho por llegar hasta acá", comenzó expresando.

Sin embargo, la emoción le impidió continuar hablando durante algunos segundos, mientras los integrantes del programa lo alentaban a seguir.

"Si bien me lo merezco porque sé que trabajo duro, hay mucha gente que se lo merece y no le llegan estas oportunidades. Por eso hay que valorarla así como viene. Es un paso hermoso para mí, del que estoy muy orgulloso, y espero que en algún momento tenga la oportunidad de tener la camiseta puesta", manifestó.

Más adelante, Damiani volvió a destacar el papel fundamental de su padre, Jaime, en su formación como futbolista.

"Mi padre ha sido el que más fe me ha tenido con respecto a mi carrera. Las formativas han sido raras para mí, me he perdido muchos años y él nunca ha perdido la fe. Me fue empujando todo el tiempo para seguir intentando y se lo agradezco mucho", reconoció.

Bruno Damiani y su emoción por estar en la reserva de Diego Forlán. El agradecimiento y la forma de trabajar como ejemplo 🥹 pic.twitter.com/jVvCKAKeTF — AUFTV (@auftv_oficial) October 23, 2026

Qué dijo Bruno Damiani sobre Diego Forlán y sus posibilidades en Uruguay

La posibilidad de ser dirigido por Diego Forlán tiene un significado especial para Damiani, que pertenece a una generación que creció viendo las actuaciones del histórico delantero con la camiseta celeste.

"Diego es uno de los mayores ídolos contemporáneos de la selección. Creo que para todos los de mi generación, que seguramente el Mundial de Sudáfrica fue el primero que vimos, fue una de las grandes ilusiones y de los grandes orgullos de los últimos tiempos", afirmó.

En cuanto a Forlán como entrenador, reconoció que no tiene demasiadas referencias, pero valoró especialmente que haya puesto sus ojos en futbolistas que se desempeñan en Estados Unidos.

"Me generó una buena sensación el hecho de que tenga consideración por jugadores que juegan en la MLS, que de repente desde Uruguay hay otro concepto de la liga, como que no es tan competitiva", sostuvo.

Damiani también fue consultado por la competencia que tendrá en caso de integrar una convocatoria definitiva, en una posición donde aparecen nombres como Darwin Núñez, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre, Miguel Merentiel, Martín Satriano y Álvaro Rodríguez.

"Yo me tengo fe. Son jugadores muy buenos, de hecho la mayoría seguramente tiene más carrera o más trayectoria que yo, pero creo que de eso se ha tratado mi carrera futbolística y de eso se tratará ahí: enfrentarte a situaciones y ver hasta cuánto te da. Me tengo fe y esperemos que tenga la oportunidad", aseguró.

🎙️ “𝐂𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐧̃𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐮𝐞́ 𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧, 𝐡𝐚 𝐬𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐳𝐚𝐣𝐞”



Bruno Damiani y su recorrido antes de llegar a la MLS: su crecimiento en Nacional y Boston River.



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Su paso por Nacional, el impulso de Boston River y el presente en la MLS

El camino de Damiani hasta esta primera reserva no estuvo exento de dificultades. Después de formarse y debutar en la Primera División de Nacional, el delantero tuvo que buscar continuidad en Boston River, una decisión que terminó siendo determinante para su carrera.

"Cada año desde que llegué a Primera División ha sido de aprendizaje. No he estado en zona de confort en ningún momento. Cuando llegué a Nacional tuve momentos buenos y otros no tan buenos", recordó.

En ese sentido, destacó especialmente la confianza que recibió del cuerpo técnico que lo dirigió en Boston River y que le permitió recuperar protagonismo.

"Dar ese paso hacia atrás a un club un poco más chico lo tomé como una oportunidad y salió bien", expresó.

"En el momento en el que me voy a Boston River era algo que tenía que ser así. Sabés que das ese paso hacia atrás y tenés que rendir porque los ojos están en vos. Fue un año muy desafiante, pero terminó siendo muy lindo y me dio la oportunidad de volver a Nacional y dar el salto al exterior", explicó.

Su presente en Estados Unidos también resulta determinante para entender por qué apareció en el radar de Forlán. El delantero aseguró que atraviesa su mejor temporada en términos de producción ofensiva y comparó sus números actuales con los que había conseguido en el fútbol uruguayo.

"En Boston River hice 12 y acá estoy en 12 también en la MLS, pero tuve algunos otros goles en las otras copas que jugábamos. Ha sido un año muy raro, tuvimos la primera mitad bastante complicada y ahora estamos en un gran momento. Creo que yo también estoy en un muy buen momento y por eso llegó esta situación", afirmó.