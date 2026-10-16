Los 34 convocados de Diego Forlán para la Sub 20: con varios de Primera y el goleador del Torneo Clausura

La selección uruguaya Sub 20 al mando de Diego Forlán continúa con su preparación de cara a lo que será el Campeonato Sudamericano de la categoría en el próximo año. Es por esto que Cachavacha trabaja con varios futbolistas con el fin de poder llegar de la mejor forma.

El que fue el mejor futbolista del Mundial de Sudáfrica 2010 volverá a trabajar con los jugadores el lunes 19 al miércoles 21 de octubre. Y para esta oportunidad citó un total de 34 futbolistas en los que hay varios con rodaje en Primera División.

Incluso convocó al máximo goleador del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026: Nahuel López. El Magia lleva seis tantos convertidos y es uno de los estandartes de Progreso que está muy comprometido con la permanencia, aunque sueña con la heroica de poder evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

El festejo de Nahuel López tras el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

López, que se encuentra cedido a préstamo desde Nacional al Gaucho del Pantanoso, lleva disputados nueve partidos del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026, donde además de los goles brindó una asistencia y recibió dos amarillas.

El pasado sábado el Magia tuvo una participación importante para que el conjunto de la Teja sumara un buen punto ante Peñarol en el Estadio Centenario: convirtió el gol del elenco que dirige Tabaré Silva en el 1-1 contra el Mirasol.

Además de López, hay varios futbolistas con asiduo roce en Primera División como Francisco Sorondo, Lautaro Navarro, Alan Torterolo, Julio Daguer, Brian Barboza, Luciano González, Agustín dos Santos, Rodrigo Martínez, Yury Oyarzo, entre otros.

A continuación, la lista de convocados de Diego Forlán para los entrenamientos de la selección uruguaya Sub 20 en el Complejo Celeste: Paulo da Costa (Peñarol),Felipe Ortíz (Deportivo Maldonado), Emiliano Fleitas (Boston River), Ian Colina (River Plate), Francisco Sorondo (Defensor Sporting), Yury Oyarzo (Racing), Samuel Gallo (Racing), Facundo Álvez (Peñarol), Nahuel López (Progreso), Santiago Ricca (Nacional), Fernando Formoso (Montevideo City Torque), Rodrigo Álvez (Peñarol), Lautaro Navarro (Defensor Sporting), Ezequiel Amaro (Paysandú), Valentín Rivera (Peñarol), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Julio Daguer (Peñarol), Brian Barboza (Peñarol), Valentino Würth (Montevideo City Torque), Kevin Bitancourt (Albion), Tomás Shaw (Montevideo City Torque), Facundo Martínez (Montevideo City Torque), Leandro Azurez (River Plate), Luciano González (Nacional), Ahmed Njankouo (River Plate), Ignacio Fernández (Boston River), Agustín dos Santos (Nacional), Facundo Aristegui (Boston River), Tomás Sorensen (Albion), Luciano Rodríguez (Nacional), Pablo Alcoba (Albion), Agustín López (Wanderers), Rodrigo Martínez (Nacional), Benjamín García (Montevideo City Torque).