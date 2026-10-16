Peñarol estrecha vínculos con River Plate y abre la puerta a negociar por el futuro de Leonel Jaime

Dos integrantes del Consejo Directivo de Peñarol viajaron esta semana a Buenos Aires con el objetivo de estrechar relaciones institucionales con clubes de la vecina orilla. Fueron Marcelo Solomita, de la Comisión de Pases y Contrataciones, y Zelmar Dufrechou, de la Comisión de Fútbol.

En la jornada del jueves compartieron una foto junto al argentino Agustín Alayes, ex-director deportivo aurinegro y hoy de vuelta en Estudiantes de La Plata, club que en la noche de ayer jugó en su Estadio UNO la semifinal de ida de la Copa Conmebol Libertadores, frente a Flamengo de Brasil (empataron sin goles).

Uno de los primeros clubes que visitaron los dirigentes carboneros fue River Plate, donde los recibió el segundo vicepresidente Ignacio Villerroel.

Recorrieron el Estadio Más Monumental y el complejo deportivo: "River está por encima de la media de la región en cuanto a organización e infraestructura. Si bien a veces los resultados deportivos no acompañan, lo que es normal en cualquier cuadro, a nivel de gestión están muy avanzados", relató Solomita en diálogo con Ovación.

También señaló que el presente de Leonel Jaime también estuvo sobre el tapete: "Nada concreto, pero quedó claro que Leo está bien, está contento y, sobre todo, que se está valorizando en Peñarol".

Leonel Jaime celebra su gol ante Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

Asimismo, dijo que también el objetivo es abrir una negociación a mediano plazo para rever el contrato del joven atacante y pueda quedarse en el Carbonero un tiempo más, o bien encontrar la fórmula para que Peñarol obtenga algún tipo de compensación por el buen desarrollo de Jaime —por ahora patrimonio exclusivo de River— en el club oriental.

"Dejamos abierta la oportunidad de más adelante poder hablar por algún porcentaje, o lo que sea para poder extender el vínculo de Leo con Peñarol", expresó Solomita.

En otro orden, también recorrieron instalaciones y se reunieron con dirigentes de Lanús, Banfield, Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata. "Recorrimos estadios y otras instalaciones, entre ciudades deportivas, departamentos deportivos, de todo", agregó Solomita y explicó que el objetivo fue ese mismo: continuar incorporando ideas y metodologías de trabajo para luego implementar en Peñarol.