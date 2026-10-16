Estudiantes 0-0 Flamengo por Libertadores: poco trabajo para Muslera y Varela y De la Cruz en el banco por "bajitos"

Estudiantes y Flamengo no se sacaron ventajas este jueves y terminaron firmando un empate sin goles en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, que se disputó en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.

En un encuentro disputado e intenso, los Pincharratas locales con Fernando Muslera en el arco ni el Mengao brasileño pudieron convertir y dejaron abierta la definición del cupo a la final para la vuelta que se disputará la próxima semana en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, también desde las 21:30.

El exarquero de Uruguay no tuvo trabajo en el partido, de hecho, Flamengo solo logró cinco disparos durante los 90 minutos y ninguno al arco. Tiago Palacios también fue titular y Neves quedó fuera de la convocatoria por fractura de muñeca. Por el lado del Mengao, con Giorgian de Arrascaeta recuperándose de otra fractura de muñeca, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz tampoco sumaron minutos.

“Competimos porque igualamos algunas situaciones de duelos aéreos en altura. Perdimos un poco de calidad técnica. A veces, en el fútbol, no pueden jugar todos los bajitos. Me gustaría que los bajitos fueran altos, pero no, son bajitos. Y en este tipo de partidos, a veces no es posible contar con todos ellos”, explicó el DT de Flamengo, Leandro Jardim. Varela mide 1.73 mientras que De la Cruz 1.67.

“Hoy, por ejemplo, si hubiera tenido que incluir a Varela o a otros dos jugadores, habría podido tener más juego; pero habríamos perdido en el juego aéreo y el rival es especialista en eso, especialmente aquí en su casa. He visto muchos partidos en Argentina, y quien renuncia a tener un equipo equilibrado termina sufriendo mucho en este tipo de jugadas: juegas mejor, pero pierdes en las acciones a balón parado", añadió.

Sobre el final del partido Muslera, Varela y De la Cruz, excompañeros de selección se juntaron en cancha para charlar sobre el partido. La Libertadores compartió este video con la leyenda "¿quién es el impostor?" por Lucas Alario, que se coló entre los uruguayos.

El partido

Baltasar Rodríguez tuvo en los primeros quince minutos dos oportunidades para convertir, pero le faltó puntería, mientras que Bruno Henrique, de cabeza, tuvo la del campeón defensor pero la pelota se fue desviada.

Hasta el final del primer tiempo, el local dispuso de opciones para irse en ventaja al descanso: una llegada de Santiago Núñez que coronó el arquero Agustín Rossi, un golpe de cabeza de Joaquín Tobio Burgos que se fue desviado y la más clara en el minuto 32 con un remate de Tiago Palacios que requirió la intervención otra vez de Rossi.

En el comienzo de la segunda etapa una desinteligencia de Ramiro Funes Mori dejó a Samuel Lino lanzado hacia la portería del uruguayo Fernando Muslera, pero llegó con lo justo Santiago Núñez para evitar la apertura del marcador.

El colombiano Jorge Carrascal se empezó a asociar con Lucas Paquetá y creció el juego del 'Mengao', pero la presión continuó siendo del local con un golpe de cabeza de Santiago Núñez que pasó cerca y una llegada del lateral Eros Mancuso con otro remate desviado.

En el minuto 78 Núñez remató en el área, pero Álex Sandro ahogó el grito de gol de Estudiantes, y en el minuto 82 el ingresado Edwin Cetré tuvo un disparo claro, pero Agustín Rossi se volvió a lucir.

El pitazo final del árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez dejó a Estudiantes y Flamengo en paridad para el partido de vuelta en Río de Janeiro, en una llave que tendrá como rival en la final al vencedor del cruce de brasileños entre Palmeiras y Fluminense.

El Verdao sacó ventaja al ganar al Flu por 1-2 en el Estadio Maracaná.

Ficha Técnica

0. Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez (m.75, Miguel Monsalve); Tiago Palacios (m.68, Joaquín Correa) , Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos (m.75, Edwin Cetré).

Entrenador: Alexander Medina.

0. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Lucas Paquetá (m.84, Joaquín Freitas), Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Jorge Carrascal, Bruno Henrique (m.80, Pedro) y Samuel Lino (m.80, Gonzalo Plata).

Entrenador: Leonardo Jardim.

Árbitro: El paraguayo Juan Gabriel Benítez amonestó a Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal y Guillermo Varela (banco de relevos).

Incidencias: Partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores disputado en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata.

Con información de EFE.