Elecciones en Peñarol: la fecha que corre con ventaja, socios habilitados y por qué bajaron el voto electrónico

Cada vez falta menos para el día de las elecciones en Peñarol y comienzan las preguntas frecuentes sobre fechas, socios habilitados para votar, dónde se van a desarrollar y otros detalles sobre la fiesta democrática aurinegra que por Estatuto se debe celebrar entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año electoral.

Si bien el Consejo Directivo aplazó la definición del día, hoy la Comisión Electoral del club maneja las siguientes certezas: por ser el Palacio Peñarol el lugar designado para recibir los comicios y la mayor cantidad de mesas de votación, no hay posibilidades de que sean un domingo por el colapso logístico que implica la feria de Tristán Narvaja en las inmediaciones de la sede aurinegra. El 15 de noviembre es domingo y eso achica el margen a cuatro sábados.

El sábado 21 fue rechazado por la Corte Electoral porque el domingo 22 hay elecciones del BPS. El sábado 28 hay inconvenientes con el Ministerio del Interior porque coincide con el fin de semana que se disputa la final de la Libertadores en Montevideo. El domingo 6 de diciembre es una fecha tentativa que maneja la Mesa Ejecutiva de la AUF para fijar una hipotética final definitiva del campeonato, y sería ilógico celebrar las elecciones el día antes.

Por eso el sábado 12, día que coincide con el cumpleaños del actual presidente Ignacio Ruglio, es el día que corre con más ventaja, pese a la postura negativa de Santiago Sánchez (uno de los candidatos que se presentará con lista propia) porque coincide con la primera fecha de la Basketball Champions League Americas: la primera ventana de partidos empieza el miércoles 9 de diciembre y será en el exterior, porque Peñarol será local en la última ventana (febrero).

“Para celebrarlas un domingo habría que sacarlas del Palacio y decisiones que puedan ser tomadas como políticas no las vamos a tomar”, manifestó a Ovación Nicolás Scarela, miembro oficialista de la Comisión Electoral. Llevarlas a la Ciudad Deportiva -explicó, por ejemplo- traería suspicacias sobre destacar la gestión de Ruglio.

Elecciones en Peñarol. Foto: Archivo/El País

Socios habilitados a votar y otros detalles

Según Scarela se espera un electorado similar al de 2023, cuando votaron exactamente 13.043 socios y fue récord en Uruguay. “Habitualmente vota alrededor del 50% de los habilitados para votar. Entonces rondaron los 25.000 y ahora, aunque el número no está cerrado, se estima que habrá unos 27.000 entre activos y vitalicios”, señaló.

En las próximas semanas se habilitará un sitio web para que cada socio pueda chequear si puede votar o no. Pero el requisito es ser vitalicio o socio activo con la cuota al día.

¿Cuánto antes debe pagar? “El mismo día de la elección puede ir, pagar la deuda y votar. Siempre y cuando la deuda no supere los 14 meses al día de la elección”, sostuvo Scarela.

También dijo que, como en 2023, habrá mesas de votación en todas las capitales departamentales salvo Canelones, por cercanía, y que en Maldonado hubo dos y se agregará una más porque hubo "largas filas".

Los socios pueden votar en cualquier sede, pero si no coincide con su lugar de residencia actual (cosa que se puede modificar por la web de autogestión de socios) el voto es observado.

Los candidatos tienen hasta 15 días antes del día de la elección para postularse oficialmente.

Por qué bajaron el voto electrónico

"La función de la Comisión Electoral es organizar las elecciones y pasar lo más desapercibidos posibles. No tenemos perfil político (pese a ser dos del oficialismo y uno de la oposición), nos llevamos bien y hemos tomado todas las decisiones por consenso”, aclaró Nicolás Scarela. Y pasó a explicar por qué su equipo de trabajo recomendó no aprobar el voto electrónico, si bien fue la última palabra fue del Consejo Directivo.

Según habían manifestado a Ovación el consejero Alejandro González y Federico Terryn, quienes encabezaron las negociaciones con las empresas que pretendieron brindar el servicio logístico para el voto virtual, se le bajó el dedo porque faltó “voluntad política”, ya que aún había tiempo para el desarrollo e implementación.

Sin embargo, Scarela hizo énfasis en un detalle clave: “La Corte Electoral, quien legitima las elecciones en Uruguay, no nos daba el aval ni intervenía o colaboraba con la organización si el club se embarcaba con el voto electrónico”.

“Y el sistema electoral uruguayo es tan sagrado y tan elogiado a nivel internacional, que no estábamos dispuestos a organizar elecciones a espaldas de la Corte Electoral. Si sale mal, ¿cómo le explicamos a la gente que fue transparente?”, sostuvo.

Scarela explicó que, más allá de que los costos no eran exorbitantes, ese tipo de software no están avalados en Uruguay y que la única experiencia que en el país de votación virtual es en el Senado: “Pero son 31 tipos que están ahí y solo aprietan un botón”. En elecciones como la de Peñarol se tiene que garantizar el voto secreto, no duplicado y más certezas.

“Escucho a mucha gente hablar con liviandad del voto electrónico y entiendo que no saben de lo que hablan. Todos queremos hacer la elección lo más abarcativa posible, pero nuestra responsabilidad es cuidar al club y su democracia, con las garantías que da la Corte Electoral a todos los uruguayos”.