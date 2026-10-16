Uruguayos entre los más grandes: Atlético de Madrid homenajeó a Forlán y Godín en su nuevo Paseo de Las Leyendas

El Atlético de Madrid presentó oficialmente este miércoles su nuevo Paseo de las Leyendas, un espacio ubicado en los alrededores del estadio Metropolitano que busca reconocer a los futbolistas más destacados de la historia de la institución. Entre los 18 elegidos aparecen dos uruguayos que dejaron una marca importante en el conjunto español: Diego Forlán y Diego Godín.

La iniciativa llega para reemplazar al antiguo Paseo de los Centenarios, que distinguía a los jugadores que alcanzaban los 100 encuentros con la camiseta rojiblanca. Sin embargo, aquel sistema había despertado cuestionamientos porque priorizaba la cantidad de partidos disputados por encima de la trascendencia deportiva de los protagonistas.

Con este cambio, el Atlético de Madrid decidió darle mayor importancia al legado de sus futbolistas y reconocer a quienes fueron determinantes en los momentos más importantes de su historia.

Diego Forlán y Diego Godín, dos uruguayos que hicieron historia en Atlético de Madrid

Diego Forlán llegó al Atlético de Madrid en 2007 y permaneció en la institución hasta 2011, período en el que se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

El delantero uruguayo fue protagonista de la conquista de la Europa League de 2010, una competencia en la que resultó decisivo con sus goles en las semifinales y en la final. Además, ese mismo año levantó la Supercopa de Europa y durante su etapa en el club consiguió la Bota de Oro como máximo goleador de las ligas europeas.

Desspedida de Diego Godin como futbolista del Atlético de Madrid. Foto: AFP

Su capacidad goleadora y sus actuaciones en partidos importantes lo transformaron en uno de los futbolistas más recordados por los hinchas colchoneros.

Por su parte, Diego Godín tuvo una extensa y exitosa trayectoria en el equipo madrileño, al que defendió durante nueve temporadas. El zaguero uruguayo se convirtió en una pieza fundamental de la defensa y en uno de los líderes del plantel que dirigió Diego Simeone.

El Faraón fue protagonista de una de las épocas más exitosas del Atlético de Madrid, en la que conquistó títulos nacionales e internacionales y disputó dos finales de la Champions League.

Uno de sus momentos más recordados llegó en 2014, cuando convirtió de cabeza ante Barcelona en el Camp Nou, un gol que le permitió al conjunto rojiblanco conquistar LaLiga después de 18 años.

Su personalidad, liderazgo y rendimiento lo llevaron a convertirse en capitán y en uno de los grandes referentes de la institución.

¡Conoce a los 18 jugadores que forman parte del Paseo de Leyendas del Atlético de Madrid! 🤩



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Las otras figuras que integran el Paseo de las Leyendas

Los dos uruguayos comparten este reconocimiento con otros nombres históricos del Atlético de Madrid, entre los que aparecen Luis Aragonés, Fernando Torres, Antoine Griezmann, Paulo Futre y Radamel Falcao.

La inauguración de este nuevo espacio representa un cambio en la manera en que el club homenajea a sus antiguos futbolistas, con un criterio que busca destacar su importancia deportiva y el vínculo que construyeron con la institución.

De esta manera, Forlán y Godín sumaron un nuevo reconocimiento a sus exitosas trayectorias y quedaron inmortalizados en las inmediaciones del Metropolitano, donde sus nombres pasarán a formar parte del homenaje permanente a las grandes leyendas del Atlético de Madrid.