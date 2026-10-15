El Uruguay de Diego Forlán tiene "avanzado" un amistoso ante Argentina en La Bombonera el 13 de noviembre

La selección uruguaya de Diego Forlán realiza gestiones para concretar un amistoso ante Argentina el próximo viernes 13 de noviembre en La Bombonera. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), encabeza las gestiones para cerrar este compromiso en el marco de la fecha FIFA, que tendrá lugar desde el lunes 9 de noviembre hasta el martes 17.

Las tratativas entre las partes involucradas se encuentran en fase "avanzada", aunque todavía resta la confirmación oficial. Podría ser una nueva edición del clásico del Río de la Plata, que tiene como último antecedente el cruce que protagonizaron el 21 de marzo del 2025 por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Aquella vez la albiceleste se impuso 1-0 en condición de visita por el gol de Thiago Almada. Por entonces el entrenador de la Celeste era Marcelo Bielsa.

Bajo su mando Uruguay se impuso 2-0 en La Bombonera el 16 de noviembre del 2023 en el marco de la quinta jornada de las Eliminatorias. Ronald Araujo y Darwin Núñez fueron los goleadores en aquella instancia después de una gran demostración de juego colectivo ante la selección de Lionel Scaloni, que por entonces era la vigente campeona del mundo.

Cómo le fue a la selección de Uruguay en el arranque del ciclo de Diego Forlán

Jugadores de la selección de Uruguay celebran la goleada ante India. Foto: EFE.

En el inicio del ciclo de Diego Forlán, la Celeste viene de dos victorias y una derrota en el marco de la gira amistosa por Asia. Se estrenó con derrota 3-1 contra Japón, pero luego se repuso con dos triunfos consecutivos: 4-1 ante Corea del Sur y 6-1 frente a India.

Diego Forlán habló sobre el dilema del arco y el "no" de Fernando Muslera

Maximiliano Araújo junto a Diego Forlán. Foto: @Uruguay.

Una de las preocupaciones tras el Mundial 2026, además de la falta de gol, fue quién reemplazaría a Fernando Muslera en el arco. Si bien la pálida actuación de Uruguay y la crítica al rendimiento del arquero de 40 años decantaron el cierre de un vínculo histórico que no hizo justicia a su carrera, él no había expresado públicamente su retiro de la selección, hasta que ayer Forlán confirmó que se negó a regresar. “Hablé con Fernando, lo llamé por teléfono. Es un arquero que marcó historia (en la selección), fue un gran compañero y es un gran amigo. Para mí era importante saber en qué estaba porque si estaba en posibilidad de ser convocado lo iba a tener en cuenta. Pero él me dijo que no. Sabe que es un jugador que tiene poco tiempo para jugar porque no hay una competencia cercana, por lo que entendía que no era el momento y me agradeció el llamado”, confesó Forlán en su última conferencia.