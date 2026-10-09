Zalazar volvió de la selección con gol en el Sporting y se afianza como el máximo goleador uruguayo en Europa

Después de lo que fue su participación con la selección uruguaya en la gira de Asia, Rodrigo Zalazar volvió a Sporting de Portugal y lo hizo de la mejor forma al convertir el gol que consolidó el triunfo 3-1 sobre Braga, su exequipo en el fútbol luso.

A tan solo ocho minutos para el final del encuentro, el uruguayo de 27 años lanzó un caño ante su marcador para avanzar con la pelota rumbo al arco rival, ingresó al área, disparó, se desvió en la defensa y eso llevó a que el golero Bernardo no pudiera evitar el 3-1 final en el Estadio Municipal de Braga.

Bajo este punto, Zalazar se afianza como el uruguayo con más goles en el año en el fútbol europeo: alcanzó la cifra de 15 festejos. Esto ya lo había logrado en 2025, pero con 13 gritos.

La marca de Zalazar.

Con respecto al partido, Braga se puso arriba en el tanteador por medio del guardameta Rui Tiago Dantas Silva en su propio arco. Sin embargo, tras los ingresos de Maximiliano Araújo y Zalazar en el minuto 58, Sporting logró remontar el marcador por los goles del colombiano Luis Suárez, Bernardo Fontes y el uruguayo.

Zalazar, que arribó al Sporting de Portugal esta temporada tras su pasaje por el Braga, lleva disputados un total de nueve partidos en la temporada entre todas las competencias (Primeira Liga y Champions League) con tres goles y una asistencia.

Rodrigo Zalazar celebra su gol con sus compañeros en el Sporting de Portugal. Foto: AFP.

El uruguayo se refirió a lo que fue jugar en su exequipo: “Era un partido especial para mí porque lo que Braga significa para mí, por lo feliz que he sido en este lugar”. “Es muy especial que voy a llevar en el corazón, muy contento por el partido del equipo, es muy difícil de jugar aquí. Hemos sabido llevar el partido que era lo importante y gracias a dios nos hemos llevado la victoria”, cerró.

Araújo, que viene de convertir tres tantos con la selección uruguaya de Diego Forlán en los amistosos en Asia, es una pieza importante dentro del conjunto luso jugando como lateral izquierdo. El exfutbolista de Wanderers tiene en su haber ocho juegos en la actual temporada con los Leones donde marcó un tanto, brindó dos asistencias y recibió una amarilla.

Lo que se le viene al Sporting

Rodrigo Zalazar celebra su golazo de tiro libre. Foto: AFP.

El equipo de Zalazar y Araújo ya piensa en su próximo objetivo: será la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League done se medirá ante el Lens de Francia. Será el próximo martes en el Estadio Bollaert-Delelis, desde la hora 13:45.

Cabe destacar que el conjunto luso viene de ganar en su debut al doblegar 3-1 al Galatasaray de Lucas Torreira el pasado 9 de setiembre. Ese día, Zalazar anotó de tiro libre el último gol del Sporting frente al elenco turco.