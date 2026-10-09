El jugador clave para Diego Aguirre que vuelve al 11 de Peñarol para enfrentar este sábado a Progreso

El próximo compromiso de Peñarol es a las 18:30 horas de este sábado en el Estadio Centenario, donde oficiará de local y nuevamente sin su público para enfrentar a Progreso por la fecha 10 del Torneo Clausura, donde comparte el segundo puesto con Montevideo City Torque, apenas un punto por debajo del líder Liverpool.

Es un partido clave para el líder de la Tabla Anual, que también busca coronar el Clausura para conseguir esa ventaja deportiva en la definición del campeonato, y Diego Aguirre tiene una buena noticia: recupera a un jugador clave que no estuvo disponible el fin de semana anterior, cuando el Manya le ganó a Racing en la hora.

Se trata de Nicolás Fernández, que iba a ser titular contra los cerveceros pero una molestia de último momento lo apartó el equipo titular. Fue al banco de suplentes, pero calentó diferenciado al resto de sus compañeros y se lo notó con alguna dificultad.

De hecho, pese al desgaste de los volantes en la mitad de la cancha y del equipo en general, que no encontró el gol de la victoria sino hasta el minuto 89 de partido, la Fiera en ningún momento evaluó mandarlo a la cancha.

Jesús Trindade, que se metió en el 11 por el Indio, jugó hasta los 68 minutos y salió por Jonathan Rodríguez, en una variante ofensiva que realizó el entrenador.

Pero como bien dijo Aguirre en la zona mixta post aquel partido, el volante de 28 años no sufrió ninguna lesión de magnitud. Pudo entrenar con normalidad durante la semana y todo indica que volverá este sábado al equipo titular, para formar el doble cinco con Eric Remedi. El argentino viene siendo una de las principales figuras del equipo en los últimos partidos, sumando una cantidad importantísima de minutos.

El probable equipo del Carbonero para enfrentar al Gaucho del Pantanoso es con Washington Aguerre bajo los tres palos; Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Nahuel Herrera en el fondo; Javier Cabrera y Thiago Espinosa por los carriles; Eric Remedi y el Indio Fernández en el doble cinco; y arriba Leonel Jaime y Leandro Umpiérrez de doble enganche, y Matías Arezo de nueve.

El festejo de Nicolás Fernández y Eric Remedi tras el gol en el partido entre Peñarol y Albion. Foto: Ignacio Sánchez.

Vuelven dos lesionados

En otro orden, hay dos jugadores que estaban en sanidad y también vuelven a estar a la orden del entrenador para este sábado: Eduardo Darias y el colombiano Luis Angulo. Lo había adelantado el propio Aguirre luego del triunfo sobre Racing.

El volante se perdió los últimos cuatro partidos por un problema en el aductor, y es hoy el jugador del plantel con más ausencias por lesiones musculares: 18 partidos. Supera por uno a Diego Laxalt (17), que seguramente lo pase porque sigue en sanidad por un desgarro desconocido y al parecer grave: será el octavo partido consecutivo sin estar a la orden. El extremo colombiano, en tanto, cumplió siete partidos de baja por un desgarro también desconocido.