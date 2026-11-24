Por primera vez desde 1992, el Banco de Previsión Social (BPS) no tendrá la representación del Pit-Cnt dentro del organismo, pese a que durante varios años no tuvo competencia. Ganadores y actores del sector empresarial, trabajadores activos y pasivos reflexionaron sobre las repercusiones de las elecciones.

En trabajadores activos, Lorena Roqueta, titular de la lista 15 “Hay otro camino” (grupo que desde la pasada elección tenía la representación de los empresarios), se impuso por 454.917 votos a Carlos Clavijo de la lista 11 (del Pit-Cnt) que tuvo 372.936 sufragios. A su vez, hubo cierto rechazo a ambos candidatos ya que 101.257 personas votaron anulado y 73.201 en blanco (174.458 en total). En este orden hubo 10.741 votos observados.

Por las empresas contribuyentes, el nuevo director es Jorge Fernández de la lista 25 “Hay otro camino” que ganó por 81.726 votos, seguido por el rechazo a todos ya que se registraron 26.817 votos en blanco y 22.423 anulados (49.240 en total). Luego quedó la lista 21 de Graciela Álvarez (de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Anmype) con 41.586 sufragios, luego la lista 27 de Bernardo Aldabalde (que originalmente iba a ser el candidato de “Hay otro camino”, pero por diferencias internas fue por su cuenta) que obtuvo 24.064 voluntades y por último la lista 30 de Daniel Añón (expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta) con 17.165 sufragios. En este caso hubo 2.889 votos observados.

En el caso de los pasivos, Estela Ovelar de la lista 1 (que respalda la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas vinculada al Pit-Cnt) lideró la categoría con 145.097, seguida de la lista 5 de Renaldo Borriero (de “Hay otro camino”) 143.275. En tercer lugar aparecen los votos anulados con 29.443 y 29.422 en blanco (58.865 en total) y en cuarta posición la lista 2 que encabezaba María Angela Pereira (de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas) que tuvo 20.974 votos.

La derrota del Pit-Cnt

Tras la derrota de la central sindical, el Pit-Cnt emitió un comunicado en el que expresó: “En los próximos días se iniciará, en el marco de los ámbitos orgánicos de la democracia sindical, un proceso de análisis cualitativo de los resultados, con el propósito de construir una síntesis superadora que contribuya a fortalecer la unidad y la lucha de la clase trabajadora organizada y la defensa histórica de sus intereses y derechos”.

Sin embargo, también lanzó una advertencia a la ganadora: “El movimiento sindical seguirá con atención que la representación de los trabajadores en el BPS no sea objeto de beneficio para intereses ajenos a los trabajadores y trabajadoras”.

“Esta es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores. Los trabajadores merecemos un BPS muchísimo mejor. Esta representante de los trabajadores en el BPS se la va a jugar por todos”, expresó Roqueta en un video difundido en redes sociales tras conocer los resultados.

Lorena Roqueta, representante electa por los trabajadores en BPS. Foto: cedida a El País

Por otro lado, el Pit-Cnt indicó que “este resultado, sin desconocer la incidencia de otros factores explicativos, no puede analizarse al margen de la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”.

“A ello se suma la inversión de importantes recursos económicos en operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva, orientadas a construir una realidad contaminada mediante el uso de trolls, bots y noticias falsas. Estas prácticas forman parte de una estrategia que no solo erosiona las estructuras históricas de representación social, sino que también debilita las bases mismas de la democracia”, indica el comunicado de los trabajadores.

“Se trata de un fenómeno de enorme relevancia, cuyos efectos trascienden ampliamente esta instancia electoral y que, por tanto, merece una profunda reflexión por parte del conjunto de la sociedad y sus instituciones”, añade la publicación, que fue compartida por el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en redes sociales. El País se intentó comunicar con dirigentes del Pit-Cnt para ampliar esta información y no obtuvo respuesta.

No obstante, el integrante del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt, Martín Pereira, se manifestó en su cuenta de X: “El resultado nos invita a una autoctitica, reflexionar, escuchar y revisar lo necesario para fortalecer el movimiento sindical y llegar a quienes no logramos conectar”, dijo.

Por otra parte, Ovelar aclaró en diálogo con El País que la lista 1 “no tiene alianza con el Pit-Cnt”, pese a que consideró que durante la campaña “nos ataron con la central sindical”.

Incidencia del sistema político

Dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado festejaron en la noche de este domingo los resultados de las elecciones del BPS. “Hoy los uruguayos dieron un mensaje muy claro: nadie es dueño de la representación de los trabajadores”, compartió en su cuenta de X (antes Twitter), el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Por su parte, el senador nacionalista Javier García señaló en relación al comunicado de la central sindical: “Ante una derrota histórica, alejados de la realidad, la casta sindical no tiene mejor idea que amenazar en el punto 2 a la representación de los trabajadores que lideró Lorena Roqueta, que los pasó por arriba por 80000 votos de diferencia” y agregó: “Ganó el hastío general que hay con ellos (...) El Pit-Cnt dejó de representar a los trabajadores, por decisión de los trabajadores”.

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) apoyó la lista 30; la menos votada de la categoría, incluso en comparación con votos en blanco y anulados. “Queremos analizar en detalle lo que pasó”, dijo a El País el presidente de la CCE, Leonardo Loureiro y agregó: “Quizás nos faltó militancia”. Loureiro consideró que la principal causa de la baja votación de la lista fueron las incidencias del sistema político; “no es adecuado”, señaló.

En ese sentido, la gremial emitió un comunicado en el que sostuvo: “Esa presencia política y territorial puede, naturalmente, incidir en una elección de estas características” y agregó: “Al mismo tiempo, no descartamos que también haya habido deficiencias propias en nuestra campaña. Una cosa es tener candidatos que recorran el país, distribuyan listas y estén presentes en todos los circuitos; otra, contar con una estructura de personas movilizadas territorialmente, trabajando de forma permanente, recorriendo los circuitos y entregando listas”.

Constancia de votación y credencial cívica durante las elecciones del BPS. Foto: Estefanía Leal/El País.

Por su parte, la ganadora de la categoría pasivos dijo a El País que “sorprendió” la influencia del sistema político en las elecciones. “No solo influyó sino que decidió”, indicó y agregó: “Sentimos un manoseo a la representación social”. Ovelar también consideró que este tipo de influencias “no le hace bien a la democracia”.

Votos en blanco y anulados

Los votos en blanco y anulados tuvieron protagonismo en todas las categorías, Loureiro y Ovelar coincidieron en que se observó una alta tendencia en estos votos. Según Ovelar esto se debe a que los uruguayos tienden a “no buscar la información” y resaltó que hubo 4.000 votos menos que en 2021 en la categoría pasivos.

Loureiro señaló que la gente “no está de acuerdo con el sistema y la forma de elecciones obligatorias”, lo que derivó en una alta votación en blanco y anulado.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, también se refirió al carácter obligatorio en las elecciones del BPS y dijo: “En Uruguay tenemos la cultura de que todas las elecciones son obligatorias, y a mí eso me parece bueno”. El jerarca agregó que no le gusta ver que “en otras partes del mundo se eligen y se cambian gobiernos en elecciones con menos del 50% de participación. No parece ser esa la cultura de nuestro país”.

Por otra parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva presentó este lunes un proyecto de ley de artículo único, que propone exonerar las multas y sanciones previstas a los obligados que no votaron este domingo en las elecciones de representantes sociales del directorio del Banco de Previsión Social (BPS).

“Mucha paisanada no llegó por la zafra, son cientos de miles de compatriotas a los que le evitamos un dolor de cabeza. Yo pongo el instrumento, que los políticos decidan”, expresó el legislador al anunciar el proyecto en su cuenta de X.

Da Silva propone que esta exoneración de sanciones sea de carácter “excepcional”, es decir, que no aplique para las próximas elecciones del BPS. El senador justificó que la obligatoriedad de votar y las “consecuencias económicas” de no hacerlo “ameritan una consideración particular cuando se trata de elecciones de carácter sectorial, cuyas características y mecanismos de participación no siempre resultan suficientemente conocidos por la totalidad de los habilitados”.