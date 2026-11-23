El pasado domingo 22 de noviembre se realizaron en Uruguay las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS). Más del 80% de los habilitados sufragó en estos comicios, para el 20% restante corresponde o justificar la ausencia en las elecciones o pagar una multa, que difiere según orden de afiliación o categoría empresarial.

Cuál es el valor de la UR hoy

La Unidad Reajustable (UR) es una unidad de medida y su valor es ajustado periódicamente en función del Índice Medio de Salarios cuantificándose las variaciones en los doce meses anteriores, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo a la Dirección General Impositiva (DGI) el valor de la UR de cada mes es el que se aplicará durante el mes siguiente. Por lo que, durante noviembre, se aplica el precio establecido para octubre que fue de $ 1.948,97.

Persona votando en las elecciones del BPS. Foto: Estefanía Leal/El País.

Cuánto es la multa por no votar

Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR , es decir $ 1.948,97, valor a noviembre.

y deberán abonar una sanción de , es decir $ 1.948,97, valor a noviembre. En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR, es decir $ 3.987,94, valor a noviembre.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR ($ 11.693,82) para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR ($ 23.387,64) para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR ($ 38.979,4) para aquellas con más de 50 dependientes.

De acuerdo a la Corte Electoral, quienes estén habilitados para votar en más de un orden deberán pagar la multa correspondiente a cada orden por separado en cada caso.

Cómo pagar la multa por no votar

De acuerdo a la Corte Electoral, el pago de la multa se podrá realizar de las siguientes maneras:

