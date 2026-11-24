Cristina Lustemberg, en la mira de la coalición republicana desde hace ya varios meses, volverá este martes al Parlamento a enfrentar una segunda interpelación en este período por un asunto que ha sido de los prioritarios en la bancada de la oposición: el rol que tuvo en la decisión de rebajar de cinco a tres años la inhabilitación contra la anestesista Inés Miralles, condenada por la Justicia por un caso de mala praxis. Fue un episodio que, políticamente, tuvo a maltraer a la ministra durante este 2026, y que a nivel de gobierno alcanzó una suerte de conclusión con la resolución que el presidente Yamandú Orsi adoptó el pasado 10 de noviembre, cuando hizo lugar al reclamo de la familia de la paciente fallecida en 2024 —Soledad Barrera— y restableció la sanción original.

Por esta situación, que implicó —entre otras consecuencias— la renuncia de 11 de 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública que abordó el caso y arribó a la sanción de media década, la coalición republicana viene pidiendo la renuncia de la titular del MSP con una insistencia que alcanzó su apoteosis tras la decisión del presidente —con la anuencia de la propia Lustemberg— de revocar la decisión que la ministra había tomado en octubre de 2025.

De hecho, como primera reacción a la corrección que dispuso Orsi —cuya resolución se respaldó en un segundo informe jurídico que hizo el renunciante encargado del departamento jurídico de la cartera, Martín Esposto, que argumentó que ahora se habían incorporado elementos nuevos que sugerían una revisión de lo actuado, aunque otro informe de Presidencia contradijo esa premisa— , la bancada nacionalista comunicó que impulsaría la interpelación que se hará desde hoy a las 10 de la mañana.

Y la decisión política asumida y colectivizada entre legisladores nacionalistas, según supo El País con base en fuentes parlamentarias, es promover este martes en el Parlamento una censura contra la ministra, un mecanismo que es bastante más complejo que el que debe seguirse con las mociones que se aprueban —o no— al final de los llamados a sala, declarando satisfactorias o insatisfactorias las exposiciones de los ministros.

Para este caso, deberá en primer término habilitarse la propuesta para que se censure el acto de gobierno de la jerarca, pero posteriormente deberá convocarse nuevamente a la misma cámara en un plazo menor a 48 horas para resolver si se da curso efectivamente al procedimiento, que requiere de mayoría de los presentes.

En caso de aprobarse el planteo —que el diputado interpelante, Federico Casaretto, planea ya adelantar durante su exposición—, se deberá convocar a la Asamblea General —también en un plazo de 48 horas— para que, ahora sí, se pronuncie sobre la censura.

Sin embargo, con la actual distribución de bancas en el Parlamento, las posibilidades de que prospere son escasas. La oposición cuenta con 65 legisladores (si se suman los representantes de Cabildo Abierto e Identidad Soberana), mientras que el oficialismo reúne la misma cantidad, si se incluye a la vicepresidenta Carolina Cosse.

Sea como fuerte, al menos para iniciar este camino serán necesarios los ya clásicos votos clave que ofrece Cabildo Abierto, que con sus dos legisladores han inclinado su balanza para un lado u otro en el último tiempo. En la interpelación a Juan Castillo, por ejemplo, el rol de este partido y de Identidad Soberana —que presentaron en conjunto una moción— posibilitó que, por primera vez en lo que va del actual gobierno, prosperara un texto que declaró insatisfactorias las explicaciones del ministro de Trabajo.

Consultado al respecto este lunes en el streaming de El País, y sobre qué camino se buscaría seguir, Casaretto dijo que, no obstante, no estaba interesado en centrarse en los eventuales apoyos que debería recoger para esta censura.

"Tiene que hacerse responsable cada uno de esta situación. Yo no puedo venir con la calculadora, y te digo más: políticamente, a mí me serviría que la ministra siguiera en la función, que siga cometiendo errores", declaró el diputado.

De todas formas, las fuentes consultadas señalaron que ya hubo consultas "de pasillo" varias a Perrone, desde ambos bloques políticos, para conocer qué disponibilidad tendrá en esta jornada para negociar una postura en conjunto. Pero lo que predomina, en varios casos, es la incertidumbre acerca de qué posición adoptará finalmente Cabildo Abierto, "impredecible" incluso minutos antes de adoptar una definición, dijo a El País un dirigente del Partido Nacional.

"Golpear al gobierno"

En el Frente Amplio, por su parte, tienen presente que la oposición ya hizo público su planteo y cuáles serán los cuestionamientos a la ministra. Por eso, tienen prevista la estrategia de respuesta, más allá de los imprevistos que siempre puede deparar una interpelación o una instancia parlamentaria de este tipo.

Producto de la reducción a la sanción impuesta a la anestesista, que luego fue restaurada por Orsi, el diputado del oficialismo Alejandro Zavala afirmó a El País que uno de los objetivos es aclarar algunas confusiones generadas. En esta línea, marcó que Casaretto ha sostenido que Miralles era parte de Fosalba —agrupación gremial que preside el Sindicato Médico del Uruguay—, cuando eso “es mentira”.

“Asumo que ese tipo de picardías se van a despejar, pero evidentemente el objetivo de la interpelación es golpear al gobierno. Vamos nueve en un poco más de un año y medio. Y de pedidos de renuncia ni hablemos”, consideró el legislador, que será uno de los principales encargados de defender la postura del FA durante la instancia.

No obstante, aunque la bancada respalde a Lustemberg, algunas voces a la interna sí consideran que la baja de la sanción fue un error de la ministra —por el no respaldo a lo dictaminado por la Comisión Honoraria de Salud Pública— que fue corregida por el presidente.

Zavala, en tanto, defendió que en su momento se tomó una decisión con determinada información, que esa resolución se recurrió con recurso de revocación y jerárquico (destinado a Orsi) y que eso estaba "muy bien”.

“Funciona así y en el medio —entre la reducción y la restauración de la sanción— estuvo la sentencia judicial. Además, en el recurso presentado por la madre de la pediatra fallecida (Rosario Barrera) expone un montón de elementos que llevó a la nueva resolución. Evalúas y a partir de esos elementos revoco mi decisión. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué no vas a corregir si hay elementos nuevos? Los recursos existen para que la administración vuelva a reflexionar, justamente”, defendió el diputado.