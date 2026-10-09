Las tablas de la Liga AUF Uruguaya 2026: Anual, Descenso y Torneo Clausura en la fecha 10

La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 está en marcha y con ella se juegan puntos muy importantes para los distintos objetivos de cada equipo. Están los equipos que buscan los títulos, otros que apuestan a conseguir la clasificación a una copa internacional en la próxima temporada y los que tienen como meta la permanencia.

En el inicio de la fecha, Montevideo City Torque se enfrentó a Danubio en el Estadio Charrúa. El Ciudadano, que perdió la cima del Clausura en la pasada jornada pasó —de forma momentánea— a lo más alto luego de ganar por 1-0 gracias al tanto de Salomón Rodríguez.

Este viernes la actividad tendrá un nuevo partido donde Deportivo Maldonado y Liverpool se miden en uno de los mejores encuentros de la jornada teniendo en cuenta que el fernandino pelea por la Anual y el negriazul intentará volver a hacerse con la cima del último torneo corto de la temporada.

Así sigue la fecha 10 del Torneo Clausura:

Viernes 9 de octubre

Deportivo Maldonado vs. Liverpool

Hora: 20:00

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy

Cuarto: Jonathan de León

VAR: Daniel Fedorczuk y Federico Arman

Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel

Sábado 10 de octubre

Defensor Sporting vs. Cerro

Hora: 11:00

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad

Estadio: Estadio Franzini

Wanderers vs. Boston River

Hora: 15:00

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder

Cuarto: Eduardo Varela

VAR: Andrés Cunha y Federico Modernell

Estadio: Parque Viera

Peñarol vs. Progreso

Hora: 18:30

Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Antonio García y Javier Irazoqui

Estadio: Estadio Centenario

Domingo 11 de octubre

Juventud vs. Racing

Hora: 11:00

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Pablo Llarena y Mathías Muniz

Cuarto: Marcelo García

VAR: Christian Ferreyra y Marcelo Alonso

Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)

Cerro Largo vs. Albion

Hora: 15:00

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Carlos Barreiro y Amador de Prado

Cuarto: Marcio Sierra

VAR: Jonathan Fuentes y Eduardo Varela

Estadio: Ubilla (Melo)

Central Español vs. Nacional

Hora: 18:30

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Martín Soppi y Ernesto Hartwig

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Estadio: Estadio Centenario