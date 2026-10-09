Las tablas de la Liga AUF Uruguaya 2026: Anual, Descenso y Torneo Clausura en la fecha 10
El último certamen corto entra en su recta final y cada punto vale mucho en cada meta de los 16 clubes teniendo en cuenta que algunos buscan el título, otros las copas y otros la permanencia.
La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 está en marcha y con ella se juegan puntos muy importantes para los distintos objetivos de cada equipo. Están los equipos que buscan los títulos, otros que apuestan a conseguir la clasificación a una copa internacional en la próxima temporada y los que tienen como meta la permanencia.
En el inicio de la fecha, Montevideo City Torque se enfrentó a Danubio en el Estadio Charrúa. El Ciudadano, que perdió la cima del Clausura en la pasada jornada pasó —de forma momentánea— a lo más alto luego de ganar por 1-0 gracias al tanto de Salomón Rodríguez.
Este viernes la actividad tendrá un nuevo partido donde Deportivo Maldonado y Liverpool se miden en uno de los mejores encuentros de la jornada teniendo en cuenta que el fernandino pelea por la Anual y el negriazul intentará volver a hacerse con la cima del último torneo corto de la temporada.
Así sigue la fecha 10 del Torneo Clausura:
Viernes 9 de octubre
Deportivo Maldonado vs. Liverpool
Hora: 20:00
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy
Cuarto: Jonathan de León
VAR: Daniel Fedorczuk y Federico Arman
Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel
Sábado 10 de octubre
Defensor Sporting vs. Cerro
Hora: 11:00
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Agustín Berisso y Matías Rodríguez
Cuarto: Pablo Silveira
VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
Estadio: Estadio Franzini
Wanderers vs. Boston River
Hora: 15:00
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
Cuarto: Eduardo Varela
VAR: Andrés Cunha y Federico Modernell
Estadio: Parque Viera
Peñarol vs. Progreso
Hora: 18:30
Árbitro: Mathías de Armas
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Antonio García y Javier Irazoqui
Estadio: Estadio Centenario
Domingo 11 de octubre
Juventud vs. Racing
Hora: 11:00
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Pablo Llarena y Mathías Muniz
Cuarto: Marcelo García
VAR: Christian Ferreyra y Marcelo Alonso
Estadio: Parque Artigas (Las Piedras)
Cerro Largo vs. Albion
Hora: 15:00
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Carlos Barreiro y Amador de Prado
Cuarto: Marcio Sierra
VAR: Jonathan Fuentes y Eduardo Varela
Estadio: Ubilla (Melo)
Central Español vs. Nacional
Hora: 18:30
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Martín Soppi y Ernesto Hartwig
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.
Estadio: Estadio Centenario
¿Encontraste un error?