Comisión directiva de Nacional rechazó las declaraciones de Perchman: "Reafirmamos la condición del club como decano"

La comisión directiva de Nacional divulgó un comunicado oficial en el que rechaza las declaraciones públicas de su vicepresidente Flavio Perchman y el vocal Amaro Nadal en relación al decanato: "Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional", iniciaron.

📌 Comunicado oficial de la Comisión Directiva del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/JjyGz9Kf9P — Nacional (@Nacional) October 9, 2026

Y añadieron: "Reafirmamos de manera categórica la condición del Club Nacional de Football como Decano del Fútbol Uruguayo. Esta condición cuenta con sólidos fundamentos históricos y documentales, expuestos y sostenidos por diversos historiadores a través de investigaciones, libros, publicaciones y alegatos, y constituye parte fundamental de nuestra historia e identidad institucional".

Al respecto profundizaron: "Destacamos el trabajo de nuestra Comisión de Historia y Estadística que cuenta con toda esta información a disposición".