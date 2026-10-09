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El País Ovación Fútbol

Comisión directiva de Nacional rechazó las declaraciones de Perchman: "Reafirmamos la condición del club como decano"

El tricolor divulgó un comunicado firmado por su presidente y secretario general en el que se refiere a los dichos de su vicepresidente y de Amaro Nadal: "No representan el sentir de los hinchas".

El País
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09/10/2026, 12:36
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Flavio Perchman, Ricardo Vairo, Alex Saúl y Alejandro Balbi, integrantes de la comisión directiva de Nacional.
Flavio Perchman, Ricardo Vairo, Alex Saúl y Alejandro Balbi, integrantes de la comisión directiva de Nacional.
Foto: Archivo El País.

La comisión directiva de Nacional divulgó un comunicado oficial en el que rechaza las declaraciones públicas de su vicepresidente Flavio Perchman y el vocal Amaro Nadal en relación al decanato: "Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional", iniciaron.

Y añadieron: "Reafirmamos de manera categórica la condición del Club Nacional de Football como Decano del Fútbol Uruguayo. Esta condición cuenta con sólidos fundamentos históricos y documentales, expuestos y sostenidos por diversos historiadores a través de investigaciones, libros, publicaciones y alegatos, y constituye parte fundamental de nuestra historia e identidad institucional".

Al respecto profundizaron: "Destacamos el trabajo de nuestra Comisión de Historia y Estadística que cuenta con toda esta información a disposición".

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