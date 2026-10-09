El jugador de Nacional que retornará al once ante Central Español y qué plan de entrenamiento tiene el tricolor

A nivel del desempeño colectivo, Nacional viene de tener uno de sus mejores partidos en lo que va del año por el tipo de rival y el funcionamiento que mostró. Ahora pretende revalidarlo frente a Central Español, que viene de sufrir tres derrotas al hilo contra Deportivo Maldonado, Liverpool y Montevideo City Torque.

Los dirigidos por Daniel Carreño entrenan hoy a las 10:00 horas en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y está previsto que realicen un trabajo táctico previo al duelo ante el palermitano, por lo que el Bolso comenzará a dar más indicios acerca de qué tiene en mente.

Mañana tienen fijada la práctica para las 16:00 horas y, una vez que la finalicen, Carreño dará a conocer la nómina de los 21 convocados que deberán concentrar en Los Céspedes. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, por estas horas el técnico aún continúa evaluando si mantiene o no la línea de tres defensores.

Lo que está claro es que Francisco Calvo será titular por la preponderancia que tiene en el equipo, tomando en cuenta su eficacia defensiva y los goles claves que ha aportado.

Francisco Calvo sigue haciendo goles en Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Ya tiene tres en 13 partidos oficiales, incluyendo el de la victoria en el clásico contra Peñarol, el 3-2 agónico contra Defensor Sporting en el Gran Parque Central y el 2-1 parcial frente a Juventud por la quinta fecha del Clausura. Aquella vez recibió un centro de Gastón Martirena, quien lo asistió en dos de las tres ocasiones.

Daniel Carreño: "Los demás equipos pueden flaquear, nosotros no"

Al ser consultado acerca de si Nacional está para ser candidato en el Torneo Clausura, Daniel Carreño respondió en la última conferencia de prensa: “Tenemos que pensar en Central Español, solamente en eso, los equipos que están arriba nuestro pueden flaquear, nosotros no”.

Daniel Carreño durante el partido entre Nacional y Montevideo City Torque.Foto: Ignacio Sánchez.



Por otra parte, analizó el desempeño colectivo en la victoria 2-0 contra Montevideo City Torque, uno de los equipos más competitivos en lo que va del año. “Puede haber sido el mejor partido que jugamos, pero siempre sueño con que el mejor partido sea el que viene", afirmó.

Luego dejó una reflexión acerca de cómo se debe compatibilizar el estilo de juego con las necesidades del equipo: "No pude llegar a Nacional e imponer mi impronta y mi estilo, mi sistema de juego, eso se hace a principio de año o teniendo más margen. Si hubiera puesto mi estilo, hoy Nacional estaría jugando mucho mejor, pero quizá fuera de todo y yo no voy a permitir eso, ni ser tan egoísta sin importar el resultado”.